Что даст повышение пенсионного возраста: эксперт дал печальный прогноз

/ Фото: Анатолий Бойко

В Украине в очередной раз заговорили о повышении пенсионного возраста. И как один из аргументов в защиту этого решения власти приводят пенсионный возраст в Европе – где он действительно выше. Сайт "Сегодня" выяснил у экспертов, действительно ли повышение облегчит ситуацию с нехваткой денег в Пенсионном фонде.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер отмечает: повышение пенсионного возраста едва ли способно решить существующие проблемы. А в случае с Украиной оно будет просто способствовать росту теневой занятости, из-за чего бюджет будет получать еще меньше средств.

"Пенсионная реформа идет уже почти десятилетие, но существенных положительных результатов добиться не удалось: в 2020 году правительство увеличит расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда до 172,57 млрд грн, что на 5 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом. Чиновники прилагают все усилия, чтобы избавиться от дефицита не только за счет снижения размеров выплат, но и сокращения количества пенсионеров: повышают возраст, снижают коэффициент страхового стажа и т.д., а значит, рассчитывать на значительное увеличение пенсий не стоит", — отметил Родлер.

Эксперт поясняет: нужно развивать социальную политику в стране. Ведь после выхода на пенсию в европейских странах люди прекращают активную деятельность, а в Украине же продолжает работать более 2,5 млн человек. И это только те из них, кого смог обнаружить Пенсионный фонд.

В тренде Зеленский после встречи с главой МВФ сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве

Подробнее о том, что ждет пенсионеров, читайте в материале "Сегодня: "Повышение пенсионного возраста: почему европейцы идут на пенсию позже и чего ждать украинцам".

Как известно, бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год составит 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

При этом более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен, а от 1500 до 2000 гривен – 34,8%. А сколько в стране людей, получающих пенсию свыше 10 тысяч гривен – смотрите в нашем сюжете:

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама