Что делать с "Укрспиртом": эксперт посоветовал правительству лучший вариант

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Еще в начале октября стало известно, что государственное предприятие "Укрспирт" планируют передать на приватизацию. Как рассказал сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, предприятия, которые входят в "Укрспирт", когда-то обеспечивали потребности всего Советского Союза в пищевом спирте. А когда СССР развалился и сфера уменьшилась до размеров Украины, оказалось, что большинство предприятий просто не нужны с точки зрения легальных объемов производства пищевого спирта. Это породило контрафакт.

"Но нужно понимать, если сейчас идти по тому пути, который предлагает правительство, т.е. пути полной либерализации, мы получим только еще больший хаос. Потому что потребности в пищевом спирте объективно лимитированы. Все остальное будет попадать на теневой рынок", — отмечает Кушнирук.

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По его словам, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой предлагал другую модель переходного периода для "Укрспирта". Однако ее не поддержали.

"Он предлагал четко зафиксировать, что должно быть пять лет переходного периода, во время которого государство продолжит контролировать производство пищевого спирта. До этого государство проводит приватизацию, т.к. ее безоговорочно нужно проводить. Но нужно проводить приватизацию предприятий (входящих в состав "Укрспирта". – Ред.) с автоматическим лимитом на производство пищевого спирта. И так легально работающие предприятия, которых на самом деле не так и много, продаются до тех пор, пока не закроют потребность в рынке легального производства спирта. Все остальное уже продается исключительно с запретом производства любых объемов пищевого спирта на эти пять лет. Чтобы на рынке не было того количества объемов, которые не нужны легальному рынку", — поясняет Кушнирук.

Эксперт также отметил, что те предприятия, которые смогут производить пищевой спирт, должны быть заинтересованы в том, чтобы не превышать свои лимиты и не работать на теневой рынок. Нарушения должны жестко наказываться, вплоть до лишения лицензии. Как рассказал Кушнирук, это была бы оптимальная модель: с одной стороны, страна проводит приватизацию, а с другой – запускает конкуренцию на рынке, и при этом создает механизм контролированного перехода.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком

Также мы сообщали, что в середине ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

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