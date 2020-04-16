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Что думают об экономическом влиянии коронавируса в МВФ: детали

16 апреля, 19:11

Виктория Подолянец

Еще несколько лет в мире будут ощущаться последствия пандемии

Эффект от нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет ощущаться в мире до 2025 года. Об этом говорится в базовом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), пишет УНИАН.

"На прошлой неделе глава МВФ сообщила, что этот кризис такой, как никакой ранее, и с ней уже согласны многие эксперты. Во вторник вышли обновленные прогнозы МВФ. Во-первых, неопределенность по отношению к самому кризису, его глубина и длительность. Многое зависит от эпидемиологии и эффективности мер сдерживания, а также от разработки вакцины, скорость которой достаточно сложно предсказать", – сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в ходе онлайн-конференции, организованной компанией "Делойт".

Он добавил, что МВФ в своем прогнозе исходит из предположения, что в большинстве стран мира пандемия достигнет своего пика во втором квартале 2020 года. При этом предполагается, что социальное дистанцирование и меры по сдерживанию болезни сработают. Также, согласно прогнозу Фонда, следующего шока от эпидемии не предвидится.

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"В итоге базовый сценарий выглядит как оптимистический, и по нему мировая экономика упадет на 3%. Это значит, что прогноз снижен на 6,3 процентных пункта по сравнению с прогнозом января, когда прогнозировался рост мировой экономики на 3%. Это суперсерьезное изменение за такой короткий период. Фактически, это делает кризис худшей рецессией со времен Великой депрессии, и намного хуже, чем глобальный кризис 2008 года", – отметил Рашкован.

Также эксперт рассказал, что по сценарию МВФ ожидается, что реальный доход на душу населения в 2020 году снизится более чем в 170 странах. При этом Фонд предполагает, что не только все принятые меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, но также сработают усилия по предотвращению масштабных банкротств, не будет потери рабочих мест и масштабных проблем финансового сектора. И если это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост в 2021 году на 5,8%.

"Для многих стран это будет только частичным восстановлением. Из-за пандемии совокупные потери ВВП в 2020-2021 годах составят около 9 трлн долларов, это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые. И эффект от кризиса будет чувствоваться до 2025 года, не меньше, и это все базовый сценарий", – отметил эксперт.

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Он добавил, что в пессимистическом сценарии глобальная экономика может снизиться на 6%, а в случае перехода шоков пандемии на 2021 год, падение экономики в следующем году может составить 8%.

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"Важно понять, что это не 1-2 месяца, в том числе для Украины. Большинство стран считают, что кризис будет преодолен по окончанию 2-го квартала, но для развивающихся стран ситуация осложняется тем, что, кроме локальных потерь, есть негативные эффекты от осложнений ситуации других стран. Например, Украина сильно пострадает от уменьшения перечисления денег заробитчан", – подчеркнул Рашкован.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд подтверждает прогресс в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF).

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы на карантине без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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