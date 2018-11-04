Что едят украинцы: сахар в четыре раза больше нормы, а фруктов слишком мало

Украинцы остаются хлебоедами и сладкоежками, несмотря на опубликованные еще год назад рекомендации Минздрава о том, как должна выглядеть "Тарелка здорового питания". Эту особенность национального рациона отметил президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец, проанализировавший, как за год изменилось меню среднего украинца. Также диетологи предложили журналисту "Сегодня" рассказать о своем обычном рационе питания и дали свои комментарии.

Что едим

По данным Госслужбы статистики, средний украинец тратит на питание 3086 грн в месяц. При этом на мясо и рыбу уходит 496 грн (16% расходов), на молокопродукты — 298 грн (10%), овощи и картофель — 174 грн (6%), хлеб — 153 грн (5%), кондизделия — 152 грн (5%), фрукты — 83 грн (2,7%), яйца — 58 грн (2%), сахар — 30 грн (1%). Швец отметил, что средние расходы на кондизделия или хлеб вдвое больше, чем, например, на фрукты, хотя должно быть одинаково, а еще лучше, если хлеб заменить овощами: в них больше витаминов и минералов и меньше калорий.

"В среднем на каждого приходится 123 г фруктов в день, а правильно будет съедать до 300 г, — говорит диетолог. — Овощей и картофеля в сумме выходит 493 г в день (280 + 213 г), но полезнее, если половину картофеля заменить бобовыми — фасолью, горохом. Картофель также нужен, он источник калия. А вот количество хлеба стоит урезать вдвое, как и кондизделий, что также сократит потребление сахара, которого каждый украинец съедает в день почти в четыре раза больше нормы — 93 г при рекомендованных 25 г, максимум 50 г".

По молокопродуктам вроде бы неплохо: едим их 640 г в день при рекомендованных 700 г, но в меню преобладают твердые сыры, сметана, а должно быть больше молока и кефира. Пока, по словам эксперта, изменений в рационе среднего украинца почти нет. Поэтому нужна дальнейшая настойчивая работа Минздрава, дабы питание населения стало сбалансированным, констатировал Швец.

Журналистская кухня

Как видно из инфографики, в дневном рационе журналиста "Сегодня" преобладают молокопродукты, сладости и борщ с мясом и фасолью. По словам Швеца, такое меню — далеко от рекомендуемого Минздравом: в нем перебор сладкого и фруктов, а вот злаков мало, и недостает рыбы.

"Борщ дважды в день — не обязательно, зато можно сказать, что овощей съедено в норме, ведь они даже в вареном виде мало теряют витаминов. Стоит добавить цельнозернового хлеба, частично заменить сыр на кисломолочные продукты", — отметил эксперт.

"Еда — это весело"

Александр Панченко, журналист "Сегодня":

— Бесполезно спорить с экспертом. В целом мой рацион — достаточно здоровый, это признал и специалист. Коллеги удивляются, почему борщ у меня и на обед, и на ужин. Такой режим питания оправдан графиком: прихожу домой в 21:00—22:00, проголодавшийся, удержаться от обильного ужина малореально. А после вечернего обжорства уже нереально в 8:00 запихнуть в себя больше чашки кофе с кусочком сыра, шоколадкой и парой орешков. Практическое отсутствие завтрака — компенсация позднему ужину, позволяющая не набирать вес. С другой стороны, дожить до обеда с таким завтраком непросто, и пара яблок — подспорье, помогающее продержаться, пока наступит время основательно подкрепиться. И еще. Как сказал один хороший человек, еда — это весело. А не просто набор белков, жиров и углеводов. Поэтому утренняя чашка кофе, ломтик сыра 12—18-месячной выдержки, черный-пречерный шоколад мне намного приятнее, чем, например, скучная яичница с тостом и полезный травяной чай. По этой же причине в моем рационе есть не только борщ, но порой и пиво, и 20—30 г хорошего коньяка или виски.