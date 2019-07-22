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Что хотят узнать украинцы в Пенсионном фонде: ТОП вопросов

22 июля, 15:48

В Пенсионном фонде подвели итоги работы контакт-центра в первом полугодии

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Около 374 тыс. телефонных звонков из разных регионов Украины поступило в контакт-центр Пенсионного фонда (ПФ) Украины по итогам января-июня 2019 года.

Об этом 22 июля написала пресс-служба Фонда на странице в Facebook, ранее назвавшая средний размер пенсионных выплат.

По данным ПФ, больше всего граждан интересовали такие вопросы:

  • порядок проведения перерасчета пенсий;
  • проведение индексации пенсий;
  • порядок оформления пенсионного удостоверения;
  • перевыпуск электронного пенсионного удостоверения в связи с окончанием срока действия;
  • особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Июльское повышение пенсий стало пятым по счету – оно коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. 


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Тег пенсии, пенсионеры, Пенсионный фонд

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Источник:

Сегодня

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