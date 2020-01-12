Что на самом деле несет украинцам новый закон "О труде"

/ Фото: Александр Яремчук

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В Украине наконец-то может появиться новый закон, регулирующий трудовые отношения между работодателями и наемными работниками. В Верховную Раду подан подготовленный правительством законопроект "О труде", который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Сайт "Сегодня" выяснил главные новшества законопроекта и разобрался, что в нем хорошего и какие моменты можно считать спорными.

Что вместо КЗоТа

Отметим, что новый документ по статусу ниже не только действующего, но и неоднократно предлагавшихся с 2000 года Трудовых кодексов, он является лишь законом. Будущий закон "О труде" небольшой – в нем всего 98 статей и весьма объемные заключительные положения, которые вносят изменения или отменяют несколько десятков законов, в том числе и действующий КЗоТ.

Для сравнения: КЗоТ насчитывает 265 статей. Как разъяснили нам эксперты, такая лаконичность (менее 100 статей) позволяет парламенту рассмотреть законопроект "О труде" по ускоренной процедуре. Документ по поручению Кабмина подготовлен подготовлен Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства, которому недавно передали из Минсоцполитики вопросы регулирования трудовых отношений.

Главные положения законопроекта "О труде": что сохранилось

Бессрочные трудовые договоры ;

; Запрещение любого принудительного труда;

За призванными на срочную службу или мобилизованными сохраняются место работы и должность;

Рабочее время составляет не более 40 часов в течение 7-дневного периода (такая формулировка соответствует терминологии Международной организации труда, сейчас – "в неделю"). Для лиц, занятых тяжелыми и вредными работами, и несовершеннолетних установлена 36-часовая рабочая неделя;

Минимальная зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц, является гарантированной и не может быть уменьшена. С 1 января 2020 г. она, напомним, выросла на 550 грн , или до 4723 грн/мес. (без вычета налогов);

, или до 4723 грн/мес. (без вычета налогов); Оплата труда за работу в ночное время должна быть выше минимум на 20%, чем оплата в дневное время;

Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные – Фонд временной нетрудоспособности;

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 24 календарных дней за каждый отработанный год. Для лиц до 18 лет оплачиваемый отпуск 31 календарный день;

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам не менее 126 дней, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком – до трех лет;

Запрещено увольнение беременных и находящихся в декрете за исключением случаев ликвидации предприятия или смерти физлица-работодателя.

Что изменилось

Подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров. Сейчас указано, что такой договор заключается, "как правило";

В договор работник имеет право внести индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора (например, задержка зарплаты). Но только при обоюдном согласии сторон;

Отменена необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, либо на другое предприятие, в другую местность;

Испытательный срок зафиксирован не более 3 месяцев. Сейчас 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев – для руководителей;

Запрещается любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, происхождения, возраста, состояния здоровья и т. д. Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг (травля), неодинаковая оплата труда за аналогичную работу. Эти положения есть и в действующем законодательстве, но расширены, например, в части моббинга, состояния здоровья;

Трудовые книжки переводятся в электронную форму ;

; Отпуск за свой счет увеличен с 15 до 30 календарных дней;

График работы: в пределах 40-часовой рабочей недели возможно установление гибкого графика и удаленной работы. Сейчас это не урегулировано;

Стало больше разновидностей трудовых договоров. Смысл их в том, что работнику идет страховой стаж, необходимый для пенсии.

Новые виды трудовых договоров

Срочный – может быть заключен на срок не более 5 лет. Его должны заключать с работниками ряда профессий: преподавателями, артистами, журналистами, спортсменами, а также с руководителями. Это позволяет без нарушения закона уволить, например, состарившегося артиста или "выгоревшего" журналиста. Сейчас такого ограничения нет;

Краткосрочный – на срок до двух месяцев – на время отсутствия постоянного работника;

Сезонный – для выполнения сельхозработ, в сфере туризма, услуг;

С нефиксированным временем работы (легальный фриланс). Сейчас его аналог – договор подряда с актом приемки на каждую выполненную работу. Таких договоров не может быть более 10% от общего количества;

Ученический – для студентов вузов и колледжей, позволяет легально совмещать работу и учебу;

С домашним работником – позволяет легально нанять няню, кухарку, домработницу и т. д..

Оплата труда и увольнение

Установлена доплата за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда – не менее 4% от зарплаты;

Отменена натуральная оплата труда по решению работодателя (зерном, сахаром и т. д.), только деньгами;

Вводятся различные сроки предупреждения о будущем увольнении: для отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней;

Работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Сейчас такой нормы нет;

Работника можно уволить без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и свыше 150 календарных дней в течение года. А также если он 10 дней не был на работе и неизвестно где он, а связи с ним нет. Сейчас надо дождаться выхода на работу либо выяснить, что работник, например, умер;

Работник может потребовать увольнения по срочному трудовому договору, если работодатель не выполняет условия договора: не платит зарплату, не обеспечивает работой. Но при этом обязан подать доказательства;

Исключены такие статьи как увольнение за прогул, появление в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, воровство. Это расценивается как нарушение трудового договора и в нем это должно быть указано.

Профсоюзы

Законопроект уже вызвал волну критики профсоюзов. Главные претензии: документ якобы нарушает положения Международной организации труда. Так, в Международной конфедерации профсоюзов (ITUC) считают, что если он станет законом, то лишит работников правовой защиты и слишком расширит полномочия работодателей.

Главными последствиями принятия Закона "О труде", по мнению профсоюзов, станут:

упрощение процедуры увольнения работников в любой момент по желанию работодателей;

краткосрочные индивидуальные трудовые договоры и договоры с нефиксированным рабочим временем;

перевод работника на другое рабочее место без его согласия, а при отказе – немедленное увольнение;

фактическая ликвидация профсоюзов.

Эксперты

Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы законопроекта.

"Я не вижу в новом законопроекте дополнительных норм, позволяющих уволить работающего сотрудника, – анализирует президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская. – Но есть неприятные моменты для тех, кто много болеет. Это норма об увольнении без согласия работника, если он находился на больничном 150 и более дней в году. Сейчас можно уволить человека, болеющего 4 месяца, но подряд. То есть можно проболеть 119 дней, выйти на день на работу и снова уйти на больничный. Исключенные статьи об увольнении за прогул, пьянство, воровство, невыполнение своих обязанностей, как я понимаю, будут считаться нарушением трудового договора, и на этом основании работник может быть уволен".

Спорным считает эксперт нововведение о том, что работника надо предупреждать об увольнении в зависимости от его срока работы. По ее мнению, такой человек, зная о том, что через три месяца его уволят, вряд ли станет трудиться в полную силу, если, и того хуже, не будет исподтишка вредить.

"Нечетко прописано... Получается, что работодатель по своей инициативе имеет право разорвать трудовой договор без объяснения оснований, но выплатив работнику повышенную компенсацию. Какое-то всеобъемлющее право уволить любого, непонятно по какой причине, – говорит Липчанская. – Но работу можно найти за день, а можно и не найти за год. Опять же – почему работник может предупредить за две недели, что он хочет уволиться, а работодатель лишен такого права? Сейчас такая практика тоже действует, называется "по соглашению сторон", но без выплаты компенсации".

Также слишком жесткой называет Липчанская возможность перевода работника на другое место работы без его согласия. Даже если человек продолжит работать, условно говоря, токарем, на том же предприятии, в том же городе, но теперь ему придется добираться до работы не полчаса, а два часа. Это уже может расцениваться как существенное изменение условий труда. Не говоря уже о том, чтобы отдать работника "в рабство" на другое предприятие. А вот письменный трудовой договор – это плюс, уверена эксперт, так как в нем расписаны права и обязанности сторон. К сожалению, далеко не все работники знают, что они могут требовать от работодателя, что дает последнему преимущество при оформлении договора.

К положительным моментам можно, по ее словам, также отнести урегулирование фактически существующей практики удаленной работы, гибкого графика рабочего времени. Это позволит полноценно трудиться женщинам в "декрете", лицам с инвалидностью, фрилансерам и всем, чье постоянное присутствие на работе необязательно, например, журналистам, программистам и другим работникам умственного труда.

"Сказать, что проект плохой, нельзя, но надо депутатам над ним поработать, поэтому возможное рассмотрение документа по упрощенной процедуре – не лучшая идея", – резюмировала Виктория Липчанская.

Намного более жесткую позицию занял член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Нигде в мире никто не позволяет таких вольностей в отношении наемных работников, которые хочет устроить украинский истеблишмент, – возмущен Пендзин. – Возьмем договор с нефиксированным временем работы. Если работы нет – работнику ничего не платят. Но если ее, наоборот, слишком много и надо успеть в срок, то работнику придется вкалывать 24 часа в сутки, иначе если он не успеет, то ему не заплатят или заплатят меньше! Такие примеры можно привести еще. Да и сам трудовой договор не стандартизирован, в нем работодатель напишет, что захочет. И если работник не согласен – его просто не возьмут, найдут более сговорчивого".

По словам Пендзина, законопроект нарушает действующий сейчас принцип трипартизма: это модель социального партнерства, которая предполагает трехстороннее сотрудничество между трудящимися, предпринимателями и государством.

А между тем, на украинском рынке труда набирают популярности водители, электромастера и слесари:

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