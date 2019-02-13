Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта

Наши бизнесмены зарабатывают на том, чего мало на Западе

Фото: Pixabay

Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2f4/2b6/5c62f42b67b31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2f4/2b6/5c62f42b67b31.jpg 2019-02-13T07:00:00+02:00 Экономика Наши бизнесмены зарабатывают на том, чего мало на Западе

Украинцы продолжают наращивать экспорт необычных, но востребованных в узких сферах товаров. Эксперты говорят, что в масштабах всего экспорта страны такая продукция составляет сотые доли процента, но признают: для тех, кто занял свою нишу и освоил ее, это позволяет иметь стабильный и неплохой доход.

Что вывозим

Как видно из инфографики, самый большой доход получают экспортеры перьев и пуха, что объяснимо, учитывая развитие птицеводства. А вот по темпам роста, как подсчитала Госслужба статистики, в сравнении с прошлым годом лидируют продажи за рубеж произведений современного искусства, их экспортировали больше почти в 5 раз. По словам искусствоведа Игоря Самарина, рост произошел потому, что за рубежом стали больше интересоваться Украиной, а наши предприниматели, прежде всего из западных регионов, активно осваивают рынок ЕС:

"Востребованы традиционные произведения: узорчатая глиняная посуда ручной работы, петриковская роспись и, конечно же, лижныки (овечьи одеяла), вышиванки, гуцульские и другие сувениры. Ценители в Европе уже разобрались и не хотят покупать китайский ширпотреб машинной вышивки, а ищут ручную работу, хотя она стоит в разы дороже".

Из новинок, попавших в отчеты статистики, можно отметить выращивание на продажу птиц и рептилий, в том числе попугаев, которые не водятся у нас в естественных условиях.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что таким бизнесом занимаются те, кто в нем варится много лет, имеет специальное образование, знает конъюнктуру рынка. А учитывая небольшую конкуренцию, люди здесь зарабатывают прибыль, в разы превышающую среднерыночную, продавая на Запад искусственно выращенных змей, черепах и других экзотов. Президент Украналитцентра Александр Охрименко отмечает, что и в этих нишевых сферах есть взлеты и падения.

"Например, экспорт шеллака, то есть продуктов жизнедеятельности азиатских червецов-многоножек, за год вырос более чем втрое, — анализирует Охрименко. — Он используется в фармпромышленности для оболочек дорогих таблеток и для изготовления лаков, которыми покрывают струнные музыкальные инструменты. А вот продажи виноградных улиток упали вчетверо, ими, попросту говоря, "наелись", это продукт для гурманов. То же касается и экспорта лягушек, они вообще исчезли из статистики".

Перспективы

Эксперты скептичны в отношении перспектив рынка экспорта экзотики. Пендзин говорит, что развиваться будет более традиционный экспорт — пух и перо, как побочный продукт птицефабрик, а остальные предложения в лучшем случае останутся на том же уровне. Охрименко прогнозирует востребованность за рубежом рогов, копыт и даже когтей и клювов:

"Рога идут на сувениры, а из копыт и остального делают натуральные костяные пуговицы, также они служат сырьем для органической химии".

А гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко разъяснил, что продажи живности требуют серьезных вложений не только в производство, но и в сертификацию.

"Наши энтузиасты попробовали, оказалось, что литовцы и румыны могут купить тех же улиток или лягушек по цене сырья — 1—1,5 $/кг, а перепродать в 4—5 раз дороже. Это невыгодно, а внутри страны у нас спрос небольшой. Отсюда и сокращение экспорта".

Напомним, недавно стало известно, что Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Также быт назван назван ТОП-5 продуктов с которыми Украина наращивает экспорт. Основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.