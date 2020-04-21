Почему в США упали цены на нефть и какие могут быть последствия

Украинская экономика не пострадает, а может даже выиграть

19 апреля стало известно, что стоимость американской нефти пробила очередное "дно", упав более чем на 20%, И хотя через день цена снова стала плюсовой,это событие однозначно войдет во все учебники по экономике. Почему это произошло и какие могут быть последствия для отечественной экономики, подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Рекорд со знаком "минус"

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже 15 долларов за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

В то же время нефть Brent снижается в понедельник, 20 апреля, менее чем на 2%. Огромное расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5,5%.

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Майские фьючерсы на WTI:

Июньские фьючерсы на WTI:

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Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на WTI во втором квартале до 19 долларов.

В американском Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель WTI до 2 долларов, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет Bloomberg.

Цены на нефть продолжали бить антирекорды и на следующий день. На торгах в Лондоне стоимость WTI — техасской легкой нефти — впервые в истории упала до 1 цента за баррель.

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Более того, ценник даже ушел в минусовое значение, что с фьючерсами возможно – до минус 37,63 долларов. Это самое низкое значение со времен открытия торгов NYMEX. Производители нефти по сути платят покупателям за то, чтобы они забрали нефть. Это временная мера, чтобы не пришлось останавливать и обанкротить производство.

Цена барреля североевропейской марки Brent также падает, хоть и не так резко: эта нефть в понедельник подешевела на 6%, до 26,4 долларов за баррель.

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с), снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Почему обрушились цены

Обрушение цен связывают с целым комплексом факторов. Во-первых, трейдеры начали избавляться от месячных контрактов на поставки нефти, которые истекают 21 апреля. Когда эти контракты заключались, в Америке эпидемия коронавируса только разгоралась.

"Я бы списал большую часть сегодняшних потерь на факт истечения контрактов", – сказал Financial Times стратег Westpac Роберт Ренни.

Однако существует риск, говорит он, что и июньские контракты тоже уйдут ниже 20 долларов через пару сессий.

Во-вторых, США стали одним из мировых эпицентров пандемии коронавируса, когда спрос на нефть существенно упал на фоне общего перепроизводства.

"Исторический крах показывает, что ставка рынка на сокращение производства ОПЕК+, объявленное ранее в этом месяце, оказалась недостаточной для компенсации беспрецедентного падения спроса, вызванного пандемией", – писали бизнес-аналитики CNN.

Соответственно, растут запасы сырья в хранилищах. Так, резервы той же WTI оцениваются сейчас в рекордные 160 миллионов баррелей. Поэтому финансовые трейдеры, которые редко имеют дело с реальными поставками, сталкиваются с тем, что им просто негде разместить покупку.

"Трейдеры обеспокоены тем, что будет много складских запасов, а на рынке – так много проблемных грузов, что эту ситуацию в ближайшем будущем будет очень тяжело исправить. Люди пытаются избавиться от нефти, а покупателей нет", – подтвердил в комментарии для Bloomberg глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований Майкл Линч.

В результате в США на данный момент остановлено 13% буровых, что чревато волной банкротств нефтедобывающих компаний.

"Мало что может помешать рынку продолжать острый спад в ближайшей перспективе", – отметил управляющий директор по глобальной энергетической стратегии в RBC Capital Markets Майкл Тран.

Впрочем, президент США Дональд Трамп, как всегда, излучает оптимизм. Как он заявил на брифинге в Белом доме 21 апреля, цены не будут долго держаться на рекордно низких уровнях: "Это краткосрочное явление".

"Ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке. Примерно через месяц цены будут на уровне в 25-28 долларов за баррель", – заявил Трамп.

Отвечая на вопрос, готов ли он прямо сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, американский лидер отметил, что "изучит ситуацию".

Следом за американской нефтью "обнулились" цены на российскую

Нефть марки Urals, которой торгуют российские компании, устремилась вслед за WTI. Так, по состоянию на 22:00 понедельника, 20 апреля, цена за баррель Urals опустилась до минус двух долларов.

Как и в Белом доме, в Кремле не видят особых причин для пессимизма. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обвал цен является спекулятивным, и он призвал не придавать этому "апокалиптическую окраску".

"Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", – сказал Песков 21 марта.

Он назвал это "неприятной ситуацией", но призвал не ассоциировать это с сегодняшней динамикой изменения цен на нефть.

Украина может остаться в выигрыше

Вопрос в том, каким последствиями вся эта "свистопляска с фьючерсами" чревата для Украины. По словам аналитика Альпари Максима Пархоменко, для Украины ситуация с "отрицательной" ценой на нефть останется всего лишь строчкой в новостях.

"На украинском рынке эта ситуация не скажется никак. Ведь реальная цена поставки нефти в будущем будет по цене на уровне в 20 долларов за баррель. В пересчете в стоимость бензина она будет оставаться такой же", – уверен эксперт.

Как выяснилось, наша экономика как раз может только выиграть от этой ситуации. Комментируя информацию о том, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил о том, что Украина располагает огромной газотранспортной системой, где можно хранить нефть. А значит, наша страна может предоставить миру свою нефтетранспортную систему.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть продавцы готовы доплачивать, чтобы у них забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", – написал чиновник на своей страничке в Facebook.

В то же время, он указал, что в США, к примеру, хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", – заверил исполнительный директор "Нафтогаза".

По мнению Витренко, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь, чего ожидать. Может, наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", – добавил он.

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