Что ответили Украине в ЕС на просьбу о помощи в связи с наводнением

Запрос состоит из перечня материалов и специального оборудования

Европейский Союз планирует рассмотреть запрос Украины о помощи в борьбе с наводнением в западных областях. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета, человеческих ресурсов, гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Балаш Уйвари, пишет "Укринформ".

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"25 июня Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) получил запрос от Украины о помощи в преодолении последствий наводнения, поразившего юго-западные районы Украины. Запрос состоит из перечня материалов и специального оборудования: спасательных жилетов, шлемов, надувных лодок, насосов и сопутствующего оборудования, генераторов и другого оборудования, необходимые для борьбы с наводнением", – говорится в ответе Еврокомиссии.

Уйвари сообщил, что ERCC распространил этот запрос о помощи среди стран-членов, а также среди стран, участвующих в Механизме ЕС по гражданской защите.

"Мы, разумеется, также хотим ответить на этот запрос через этот механизм гражданской защиты так быстро, как это возможно", – добавил представитель.

Накануне Министерство иностранных дел Украины решило обратиться к странам-партнеров и штаб-квартир международных организаций с просьбой помочь в преодолении последствий наводнений в западных областях.

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По состоянию на утро 26 июня в результате наводнения на западе Украины подтопленными остаются 262 населенных пункта в четырех областях.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе страны.

Напомним, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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