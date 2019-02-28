Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

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Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/689/053/5c7689053c0d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/689/053/5c7689053c0d5.jpg 2019-02-28T07:51:00+02:00 Экономика В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Весна приходит к украинцам с новыми важными изменениями. Так, в правительстве пообещали уже с марта повысить пенсии, "Укрзализныця" запустит дополнительные поезда, а всех граждан ждет дополнительный входной. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ожидать от первого месяца весны.

Индексация пенсий

В Украине запланировано ежегодное повышение пенсий, с учетом инфляции и роста зарплат, которое будет проводиться в автоматическом режиме. Индексация должна произойти уже в марте этого года – выплаты вырастут для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн, которых в целом коснется индексация. Министр социальной политики Андрей Рева недавно заявил, что в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. Почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен.

"Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 грн, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 грн", – пояснил Рева.

Что касается суммы в 2410 гривен, то это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж.

"Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, бросив постоянные деньги, мы сказали, что да, это единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривень. Она будет разделена на два транша. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Минимальные пенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой.

Монетизация субсидий

Уже на март запланирована масштабная монетизация субсидий. Украинцы смогут получить первые "живые" деньги по программе монетизации субсидий уже 12 марта. Правда, касается это только граждан непенсионного возраста, а вот пенсионеры монетизированные субсидии получат вместе с пенсиями – с 4 по 15 марта.

Получается, что все, кто уже подал документы для оформления субсидии этой зимой, в марте смогут получить деньги от государства на собственную банковскую карту.

Этот этап монетизации коснется тех, кто впервые оформляет субсидии и подает соответствующие документы, по предварительным расчетам – это около 100–150 тыс. домохозяйств.

Выборы президента Украины

В конце марта состоится одно з самых ожидаемых событий этого года для украинцев – президентские выборы. Первый тур президентских выборов запланирован на последнее воскресенье месяца, а именно на 31 марта 2019 г. Если каждый кандидат наберет менее 50% голосов, то 21 апреля предстоит второй тур.

Уже 22 марта, не позднее, чем за восемь дней до выборов, избирательные комиссии должны получить списки тех, кто будет голосовать. А на следующий день эти списки предоставляются для общего обозрения, поэтому каждый желающий может обратиться в свой избирательный участок, где он и собирался голосовать, и уточнить, внесен ли он в список, все ли верно с фамилией, именем и адресом прописки.

Перевод часов

Несмотря на то, что вот уже не первый год длятся дискуссии о том, стоит ли вообще переводить часы, в марте состоится традиционный переход на летнее время.

В последнее воскресенье, т.е. в ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время и нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед.

На один выходной больше

В марте украинцев ожидает 11 выходных дней. Помимо обычных выходных, отдых запланирован и на 8 марта – пятницу, когда празднуется Международный женский день.

Отрабатывать дополнительный выходной украинцам не придется и, таким образом, отдыхать можно будет целых три дня – с 8 по 10 марта включительно.

Дополнительные поезда

Как раз к Международному женскому дню – 8 марта, "Укразилизныця" назначила 17 дополнительных поездов на самые популярные направления. Они будут ездить из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу, Ивано-Франковск, Николаев и т.д.

Теплая и солнечная погода

Начнется март 2019 года с ощутимого тепла. Синоптики прогнозируют, что температура по всей территории Украины будет достигать 4–6 градусов выше нуля. В середине месяца в Украину и вовсе придет существенное потепление, а столбики термометров поднимутся до +15 градусов днем и до +4–8 ночью.

Во второй половине марта ожидаются небольшие дожди. В целом же погода обещает быть солнечной, без серьезных похолоданий.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.