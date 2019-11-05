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Что получит медицина в 2020 году: появились детали проекта госбюджета

5 ноября, 15:31

Правительство планирует утроить финансирование "Доступных лекарств"

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров планирует существенно расширить программу "Доступные лекарства" в 2020 году. В доработанном ко второму чтению в Верховной Раде проекте государственного бюджета на ее финансирование предлагается выделить 3,2 млрд грн, что в три раза больше, чем в 2019-м (1 млрд грн).

В документе, который 5 ноября обнародовала пресс-служба правительства, на закупку лекарств и медицинских изделий для больниц предусмотрено 9,7 млрд грн – в полтора раза больше, чем в этом году.

На лечение за рубежом предлагается выделить 1,09 млрд грн, что также в полтора раза больше, чем в 2019-м.

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Согласно проекту госбюджета, медицина получит 113,3 млрд грн (в 2019-м – 98,2 млрд грн), в том числе система экстренной помощи – 1,9 млрд грн (годом ранее – 0,9 млрд грн): планируется закупить 470 авто для экстренной помощи и открыть 25 новых отделений скорой.

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"Наша задача – не потерять ни одной жизни, которую мы можем спасти", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации обновленного проекта госбюджета-2020.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется до 14 тысяч новых случаев заболевания гепатитом С. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Напомним, что, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования.

Народные депутаты одобрили документ в первом чтении 18 октября, а 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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бюджет медицина лекарства госбюджет Кабинет министров доступные лекарства бюджет-2020 Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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