Что принесет бюджету малая приватизация: какие планы у Кабмина на 2020 год

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров планирует получить 5-6 млрд грн от малой приватизации в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом.

"Мы рассчитывает в следующем году получить 5-6 млрд грн от малой приватизации", – сказал он.

При этом Гончарук выразил уверенность, что новый глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко существенно улучшит ситуацию с приватизацией госимущества.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным "Prozorro.Продажи", за год проведения малой приватизации в Украине бюджеты разного уровня получили 1,48 млрд грн: с 17 августа 2018 года состоялись 1142 успешных аукциона, на которых выставлялись 2812 различных объектов. В торгах участвовали более двух тысяч участников, которые конкурировали за каждый лот, что позволило повысить стартовую цену в среднем на 59,64%.

Напомним, что Верховная Рада 2 октября приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Документ еще должны подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский поручил Кабмину до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

В то же время в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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