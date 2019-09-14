Что принесет Украине новая программа сотрудничества с МВФ

/ Фото: AFP

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Украина активизирует сотрудничество с Международным валютным фондом — на днях в Киев приехала с очередным визитом миссия Фонда. Премьер Алексей Гончарук подтвердил, что переговоры идут, но о результатах можно будет говорить только на следующей неделе. Предварительно известно, что речь может идти о новой 3-4-летней программе сотрудничества и кредитовании Украины в объеме до $10 млрд. Как могут развиваться события, выяснили "Сегодня".

Власти

Обширнее премьера приезд миссии МВФ прокомментировали замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб и министр финансов Оксана Маркарова. Они поддерживают продолжение сотрудничества. Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на $5-10 млрд. С ним согласна и Маркарова, но, по ее мнению, эта программа станет последней.

"Она будет новой и немного длиннее. Мы ее называем последней, ведь все предыдущие годы Украина всегда досрочно завершала и обрывала эти программы", — рассказала Маркарова.

Она надеется, что за 3-4 года сотрудничества с МВФ экономика Украины окрепнет настолько, что для поддержания стабильного курса гривни – а именно на это в первую очередь направлены транши МВФ – зарубежная помощь больше не понадобится.

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Эксперты

Финаналитики говорят, что новое соглашение будет достигнуто, если стороны договорятся по таким ключевым моментам: открытие рынка сельхозземель, достижение Украиной ощутимых результатов в борьбе с коррупцией, введение Кабмином рыночных цен на газ для населения, приватизация крупных гособъектов, передача Нацбанку полномочий за деятельностью небанковских учреждений (закон об этом на днях был принят Радой).

"Главным условием приезда миссии МВФ, которая, напомню, досрочно покинула Украину перед внеочередными парламентскими выборами, было формирование нового Кабмина, — сказал нам экономист Иван Никитченко. — Помимо упомянутых "маячков", немаловажным является и содержание проекта госбюджета на 2020 год, передачу которого в Раду Кабмин анонсировал на следующей неделе. Сбалансированный бюджет — главное условие МВФ, без выполнения которого не будет диалога о выделении транша".

По его словам, по действующей программе с МВФ, в 2019 году у нас два транша по $1,3 млрд, а также макрофинпомощь в 500 млн евро от ЕС. Но можем их и не получить, если договоримся о новой программе, и новый транш уже придет в январе 2020 г. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также уверен, что сотрудничество с МВФ продолжится:

"Нужен транш или нет — не обсуждается, он нужен, это "входной билет" в клуб инвесторов, которые без присутствия МВФ не будут покупать наши еврооблигации. Под них мы уже привлекли 90 млрд грн на внутреннем рынке и выкупать облигации тоже будем в гривне, а не в валюте. Не будет МВФ — курс гривни начнет стремительно опускаться. Новая программа будет, скорее всего, на 3 года и примерно на $6 млрд".

По словам Пендзина, пока неясно, какие нам выдвинут условия, скорее всего, главным будет открытие рынка земли. Что, кстати, может компенсировать неповышение цен на газ, и это условие тогда снимут. Ибо МВФ интересует сбалансированность нашего госбюджета в целом, а не по отдельным статьям.

Гривня окрепла без МВФ

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что приезд миссии МВФ не будет результативным.

"Это плановый визит, поэтому ожидать соглашения о новой программе не приходится, — анализирует Охрименко. — Сейчас нам займы не нужны, ибо гривня уверенно крепнет и без них. Мы рассчитались по займам 2014 г., выплатив $156 млн, и готовы погасить в этом году еще $1,1 млрд по еврооблигациям. НБУ активно выкупает валюту, чтобы не допустить дальнейшего укрепления гривни до 24 грн/$ и ниже, так как это повредит экспортерам и снизит доходы госбюджета".

По его словам, главная причина крепкой гривни: деньги трудовых мигрантов, превысившие $10 млрд в год. Это намного больше, чем обещает дать МВФ, причем без процентов.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава НБУ Яков Смолий:

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