Дороги для Украины и пенсии для израильтян: что принесет визит Нетаньяху украинской экономике

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Несмотря на то, что визит израильского премьера в Украину был обусловлен политическими соображениями, о чем сайт "Сегодня" рассказывал в материале "Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", важной тематикой двусторонних встреч были торгово-экономические вопросы. В частности, обсуждались будущие изменения к соглашению о зоне свободной торговли, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Минагрополитики Украины и министерством сельского хозяйства Израиля, между нашим Минэкономразвития и израильским Патентным ведомством. Также во время брифинга было заявлено, что во время двусторонних встреч обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны и нацбезопасности. Впрочем, они не завершились подписанием каких-либо конкретных документов.

"Ключевой торговый партнер на Ближнем Востоке"

Экономические отношения между Украиной и Израилем нельзя назвать очень уж развитыми и значительными. По итогам минувшего года Израиль оказался только на 23-м месте в рейтинге стран-импортеров украинской продукции с оборотом 580 млн долларов и на 37-м – в рейтинге государств, где Украина закупает товары (оборот – чуть больше 200 млн долл.). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Украина покупает в Израиле различные машины и механизмы (например, светящиеся табло, оборудование для медучреждений и др.), нефтепродукты, полиэтилен и пластмассу, красители, лекарства (на 6 млн долл. за прошлый год), другую фармацевтическую и ортопедическую продукцию. В свою очередь, везет в Израиль сталепрокат (ок. 100 млн) и ферросплавы (на 6 млн долл.), древесину и изделия из нее (доски на 13 млн долл., мебель на 1 млн, бумагу и т.д.), конфеты и другие кондитерские изделия (только шоколад на 2,6 млн долл.), сельскохозяйственную продукцию (макуху, консервированные огурцы и помидоры, свиной жир и подсолнечное масло и пр.).

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский назвал Израиль "ключевым торговом партнером Украины в ближневосточном регионе" и выразил надежду, что после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем товарооборот увеличится в несколько раз.

Договор о зоне свободной торговли будут менять

Напомним, Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем был подписан еще в январе 2019 года во время визита в Израиль Петра Порошенко. А буквально за месяц до приезда в Украину Нетаньяху, в июле, его ратифицировала Верховная Рада. Но он пока не вступил в силу: израильская сторона затягивает с ратификацией. И, по словам израильского премьера, этот вопрос встанет на повестке дня уже после парламентских выборов в Израиле, которые состоятся в сентябре. Однако к тому времени договор может существенно измениться.

"Украине как стране, которая слаба с точки зрения развития внутреннего рынка и технологий, нужно с осторожностью подходить к подписанию соглашений о зоне свободной торговли с более развитыми странами. Есть смысл играть с равнозначными по производительности партнерами, например с Индией. Если раньше мы жили в глобальной мировой экономике, то сейчас идет процесс, который называют глобальной дефрагментацией мировой экономики. Она раскалывается на несколько отдельных анклавов: Китай и сателлиты, страны ОСЕАН, США и т. д. Каждый из них преследует свои интересы. И сейчас соглашения о зоне свободной торговле становятся инструментом колонизации менее развитых страны более развитыми. В данном случае у Израиля производительность труда выше, более эффективные технологии, инвестиции. Понятно, что наши товары будут проигрывать, начиная от помидоров и лука и заканчивая высокими технологиями. Израилю выгодна зона свободной торговли с Украиной, потому что они открывают для себя дополнительный рынок для поставки своих товаров. А мы становимся сырьевым придатком", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Он считает, что ключевой ошибкой было заключать с Израилем соглашение о свободной торговле именно товарами.

"Израиль – это такая интересная страна, с которой надо было подписывать нестандартное соглашение. Я бы назвал его соглашение о создании всеобъемлющей зоны для торговли товарами, услугами и о движении инвестиций. И прежде всего нужно было разрабатывать зону свободной торговли для услуг, куда вошли бы в первую очередь услуги в сфере информационных технологий", – говорит Алексей Кущ.

На сегодняшний день Израиль входит в семерку стран, откуда в Украину поступает больше всего частных денежных переводов от трудовых мигрантов. Однако, в отличие от Польши или Италии, которые используют в основном "ручной труд" гастарбайтеров, Израиль интересуют "мозги" украинцев. Там работают преимущественно специалисты в области информационных технологий (причем физически находясь в Украине).

"Израиль – уникальная страна с точки зрения инновационного ландшафта. По уровню развития стартапов и инноваций она стоит на втором месте после США. Израиль – это прямой канал попадания в Кремниевую долину США. То есть попасть на израильский рынок инноваций и стартапов – это выиграть лотерейный билет. Именно поэтому Украине надо было уходить от товарного стереотипа и расширять сферу зоны свободной торговли на сферу услуг", – продолжает эксперт.

Похоже, именно в этом направлении будет меняться Договор о зоне свободной торговли с Израилем в ближайшее время. Об этом говорили на брифинге и Владимир Зеленский, и Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня квинтэссенцией развития любой страны являются инновации. И Украина имеет большие таланты и возможности для этого. Мы сотрудничаем где-то с 50 тысячами украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых – теми, кто занят в сфере современных технологий. Мы видим и таланты, и большие возможности. Поэтому во время этого визита было принято два решения, которые могут нам поспособствовать в использовании этих возможностей в будущем. Во-первых, надо сразу же работать над соглашением о свободной торговле. Когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем тогда ее ратифицировать. Поскольку мы его сейчас расширяем в том числе на сферу услуг. Во-вторых, и в Киеве, и в Иерусалиме нужно сразу же открывать специальные центры высокотехнологичного развития. Таким образом мы будем обмениваться высокими технологиями и привлекать украинцев к нашим высоким технологиям. Потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине", – сказал, в частности, Биньямин Нетаньяху.

Строительство дорог для Украины с пенсии для израильтян из Украины

Что касается возможностей расширения торговых отношений товарами военного назначения, то Соглашение о зоне свободной торговли вряд ли сможет это гарантировать в любом виде.

"Это большая иллюзия. Товары военного назначения, оборонные товары, как правило, выпадают из зоны свободной торговли. Они торгуются на основании межправительственных соглашений и являются инструментами большой политики. В этом плане Израиль будет очень сильно сдерживать то, что для него все-таки приоритет №1 – это сохранение хороших отношений с Россией. Учитывая вообще роль России на Ближнем Востоке", – считает Алексей Кущ.

В то же время Израиль интересен Украине и как источник инвестиций.

"В ближайшие пять лет Украина будет стремительно расти. Для этого нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украину. В строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицинскую и образовательную сферы, в энергообеспечение и ИТ", – сказал по итогам встречи Владимир Зеленский.

А вот "пенсионные" договоренности между Украиной и Израилем многие эксперты назвали весьма невыгодными для Украины.

"В Израиле сегодня много выходцев из Украины. Они зарабатывали часть пенсионного стажа в СССР, и теперь хотят получать какие-то деньги от Украины. Для Нетаньяху это дополнительные несколько процентов голосов на ближайших выборах. А для Украины это – потеря нескольких десятков миллионов долларов в год. Проблема Украины –что мы не умеем разменивать свои сильные стороны и брать какие-то выгоды для себя. Просто так отдавать Израилю пенсионное соглашение – это было абсурд", – считает Алексей Кущ.

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