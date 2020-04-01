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Что решила Рада: какие медицинские товары не будут облагаться налогами

1 апреля, 03:09

Александра Романюк, Виктория Подолянец

Парламент принял ряд налоговых новаций, чтобы побороть опасную болезнь

В Украине медицинские товары не будут облагаться налогами. Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании 30 марта дополнила и расширила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина (закон №3275). О том, что изменится для налогоплательщиков, потребителей и получателей пенсий и социальной помощи, читайте в нашем материале "Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада".

Так, предпринимателям по итогам 2020 года предоставляется налоговая скидка на всю сумму средств, которую они потратят на закупку лекарств и расходных материалов, медицинского и лабораторного оборудования, дезинфицирующих средств и продуктов питания, а также других товаров, которые будут переданы больницам, общественным организациям, органам власти для борьбы с эпидемией. Такие товары не будут включаться в сумму налоговых обязательств предприятий.

Общественные и благотворительные организации также не обязаны включать расходы на товары, купленные для борьбы с коронавирусом, в счет операций, подлежащих налогообложению. Это правило будет действовать до конца месяца, в котором завершится действие карантина.

Еще раньше Верховная Рада освободила от НДС операции по ввозу лекарств и медицинских изделий, необходимых для борьбы с COVID-19. В новом законе уточняется, что эти нормы применяются к операциям с 17 марта и подобные операции не должны включаться в налоговую накладную.

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Для медучреждений и поставщиков товаров медицинского назначения финансовый результат для налогообложения разрешено уменьшить на сумму доходов, полученных за лекарства, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты и т. д., которые были добровольно переданы юридическими или физическими лицами для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В период мер по предупреждению эпидемий финансовым учреждениям запрещено повышать процентные ставки по кредитным договорам.

В тренде
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На время действия карантина арендаторы освобождаются от платы за пользование имуществом в случаях, которые регламентируются Гражданским кодексом Украины.

Предприятия во время карантина не обязаны раскрывать финансовую отчетность, проводить собрания акционеров, членов и участников и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пациентам, которым поставили диагноз COVID-19, разрешили применять лекарства, которые были одобрены за границей, но не зарегистрированы в Украины.

Также мы писали о том, когда коронавирус в Украине ослабеет и какие факторы могут повлиять на его распространение.

А о том, почему украинцы нарушают карантин, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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