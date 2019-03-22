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Что сдерживает рост экономики Украины: появился комментарий НБУ

Сегодня, 20:10

По прогнозу регулятора, рост ВВП замедлится по итогам года до 2,5%

Фото: пресс-центр НБУ
Что сдерживает рост экономики Украины: появился комментарий НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Экономика По прогнозу регулятора, рост ВВП замедлится по итогам года до 2,5%

Рост украинской экономики продолжится в 2019 году, но замедлится с 3,3% до 2,5%. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, основными сдерживающими факторами роста валового внутреннего продукта (ВВП) будут:

  • жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели в 5%;
  • сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП", – сказано в сообщении.

При этом, по прогнозу НБУ, экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности.

Напомним, 21 марта Государственная служба статистики сообщила, что рост ВВП Украины за 2018 год составил 3,3% по сравнению с 2017-м. По словам президента Петра Порошенко, экономика Украины превысила довоенные темпы роста.

Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

В свою очередь Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год - с 3,5% до 2,9%:

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Тег инфляция, НБУ, ВВП, рост ВВП

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