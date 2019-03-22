Что сдерживает рост экономики Украины: появился комментарий НБУ
По прогнозу регулятора, рост ВВП замедлится по итогам года до 2,5%
Рост украинской экономики продолжится в 2019 году, но замедлится с 3,3% до 2,5%. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным регулятора, основными сдерживающими факторами роста валового внутреннего продукта (ВВП) будут:
- жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели в 5%;
- сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.
"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП", – сказано в сообщении.
При этом, по прогнозу НБУ, экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности.
Напомним, 21 марта Государственная служба статистики сообщила, что рост ВВП Украины за 2018 год составил 3,3% по сравнению с 2017-м. По словам президента Петра Порошенко, экономика Украины превысила довоенные темпы роста.
Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.
В свою очередь Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год - с 3,5% до 2,9%:
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