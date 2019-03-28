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Что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2": мнения экспертов

Сегодня, 13:05

Позицию Дании определила смена местного законодательства

Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook.
Что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2": мнения экспертов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png Экономика Позицию Дании определила смена местного законодательства

Национальное энергетическое агентство Дании вчера, 27 марта, приняло решение по "Северному потоку – 2". Первыми украинцев об этом уведомили представители "Нафтогаза". Они заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток – 2" в своих территориальных водах. 

Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании заявили: Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба Датского энергетического агентства также уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2". 

Прояснить ситуацию и разобраться, что означает решение датских властей, "Сегодня" помогли специалисты.

По мнению директора спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, позиция Дании определена сменой национального законодательства, которая произошла более года назад. Именно поэтому Nord Stream 2 предложил утвердить маршрут в обход территориальных вод Дании. Правда, консультации затянулись. И нынешнее решение датских властей тоже не окончательное.

"Поскольку Дания в конце 2017 года сменила национальное законодательство об использовании континентального шельфа, компания Nord Stream 2 предложила ее правительству утвердить маршрут за пределами датских территориальных вод. Он обходит остров Борнхольм с северо-запада. Соответствующее заявление на экологическую оценку было подано летом 2018 года. Эти документы были обработаны всеми заинтересованными сторонами. Консультации должны были завершиться в декабре-2018, однако затянулись. Сейчас компания Nord Stream 2 должна учесть их результаты, распространив и уточнив экологическую оценку. Однако, не думаю, что это будет продолжаться долго или станет помехой для дальнейшего строительства трубопровода", – объяснил Геннадий Рябцев.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрия Корольчук соглашается, что Дания не повлияет на реализацию проекта газопровода из РФ в Германию в обход Украины. И предполагает: Дания также будет брать газ из этой "трубы", так как активное развитие альтернативной энергетики все же не позволяет ей отказаться от традиционных энергоносителей.

"Позиция Дании обусловлена политическими отношениями с США и НАТО. Вокруг "Северного потока – 2" есть конфликт между США и Россией. У них интерес к китайскому рынку. Россия проложила туда трубопровод "Сила Сибири", в этом году должны начаться поставки трубопроводного газа, он дешевле от LNG-газа, а США хочет поставлять LNG-газ в Китай. И они его туда поставляют уже. Россия и США не могут поделить рынок Китая. "Северным потоком – 2" США шантажирует Россию, чтобы склонить к консенсусу по Китаю", – считает Юрий Корольчук.

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим:

Кроме того, Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег строительство, Дания, Нафтогаз, Северный поток, Копенгаген, Nord Stream, Нафтогаз Украины, Коболев, Балтийское море, Nord Stream 2, Северный поток 2

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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