Что требует от Украины МВФ: мифы и реальность

Во второй декаде февраля в Украине работала техническая миссия МВФ. Украинцы стали снова гадать: дадут или не дадут денег, и если нет – что будет с ценами и курсом доллара? Ни украинская, ни международная стороны не посчитали нужным подробно прокомментировать задачи и результаты визита. В принципе, со стороны МВФ это объяснимо: техническая миссия не предполагает ни публикации отчетов, ни изменений договоренностей, она помогает решить именно технические, процедурные вопросы. Но обтекаемые комментарии давала и украинская сторона, что стало поводом для многих говорить о том, что никакого прогресса в отношениях МВФ и Украины нет. Тем более, сотрудники МВФ подчеркивали: визит состоялся исключительно по просьбе украинской стороны.

Выводы экспертов, которые были сделаны по окончании визита, отличались разнообразием. Одни говорили о том, что МВФ пошел навстречу Украине и сократил список требований с четырех до двух. Другие – что в отношениях наметился кризис или даже дело идет к разрыву отношений, и так далее.

Мы решили разобраться, что же представляют собой "требования МВФ". Почему они то "меняются", то "смягчаются", то наоборот. И почему Украина "идет на поводу" у МВФ, в чем обвиняют руководство страны некоторые эксперты.

Кто составляет для Украины план реформ

На сайте МВФ можно проследить всю историю взаимоотношений Украины и этой международной финансовой организации с 1992 года. На странице, посвященной Украине, значится, что наша страна входит в число крупнейших должников МВФ, занимая второе место после Греции. За время независимости мы получили 9 траншей. По состоянию на 31 января 2018 года сумма непогашенных долгов составляет 8522,1 млн долларов по курсу специальной денежной единицы МВФ – SDR.

Нынешняя программа финансирования осуществляется на основании трех связанных документов, с которыми можно ознакомиться на сайте МВФ: Письма о намерениях, Меморандума об экономической и финансовой политике и Технического меморандума о взаимопонимании.

В письме о намерениях, которое подписали президент Петр Порошенко, а также тогдашние премьер Арсений Яценюк, министр финансов Наталия Яресько и глава НБУ Валерия Гонтарева, Украина запрашивает у Фонда новую 4-летнюю программу на сумму 12,3 млрд в SDR, или 17,5 млрд долларов США. "Мы будем использовать эту поддержку для реализации амбициозной экономической программы, которая включает полную макроэкономическую перестройку и глубокие структурные реформы, нацеленные на улучшение экономических перспектив и поднятие уровня жизни населения", – говорится в письме.

"Прилагаемый Меморандум экономической и финансовой политики излагает в деталях экономическую программу, которую правительство Украины будет осуществлять при поддержке МВФ и других международных партнеров", – написано далее в письме.

Как заявляют сегодня эксперты, для получения Украиной следующего транша МВФ требует создать Антикоррупционный суд, повысить пенсионный возраст и цены на газ. В числе других требований называют масштабную приватизацию и закон о продаже земли.

Все эти, а также другие мероприятия были изложены в Меморандуме. Например.

"Пенсии. Чтобы адаптироваться к демографическим тенденциям и укрепить устойчивость пенсионной системы… мы предпримем несколько мер по экономии. В частности, мы уменьшим пособия для работающих пенсионеров и ограничим возможность досрочного выхода на пенсию путем постепенного (по 6 месяцев в год) увеличения пенсионного возраста на 5 лет и необходимого стажа на 5 лет, а также для некоторых профессий – право на досрочный выход на пенсию… Эти меры приведут к общей экономии не менее 1,6 млрд грн", – написано в программе, подготовленной украинской стороной.

В числе структурных реформ в Меморандуме указаны и борьба с коррупцией, и судебная реформа, и приватизация неэффективных госпредприятий, и все другие, которые сегодня преподносятся нам как "требования МВФ".

"МВФ фактически только следит, чтобы обещания были выполнены"





"Взаимоотношения Международного валютного фонда с Украиной ничем не отличаются от взаимоотношений МВФ с другими странами. Как правило, страны обращаются в Международный валютный фонд, когда имеют большой дефицит счета текущих операций и малый объем золотовалютных резервов. МВФ ставит во главу угла скоростное решение проблем, существующих в настоящее время у страны. Когда разрабатывается план действий для страны, в нем предусматривают меры по решению этих проблем, а также пытаются убрать все серьезные макроэкономические проблемы", – объясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

На вопрос, как формируется список конкретных требований, Олег Устенко ответил так: "Это предложения индивидуальных стран. МВФ обозначает проблемы. Например, МВФ сформулировал для Украины необходимость снизить дефицит государственного бюджета. А украинская сторона предлагает свое видение, каким образом можно этих целей достичь".

То есть эксперт подтверждает: перечень мер, с помощью которых страна планирует достичь определенных экономических показателей, формирует сама страна. МВФ фактически только следит, чтобы обещания были выполнены. Потому что деньги он дает под реализацию обещаний, а не пустые слова.

Первые пункты собственной программы Украина выполнила, что подтверждается и отчетными документами МВФ. В основном они касались реформы банковского сектора (за что международные партнеры не перестают нас хвалить до сих пор), налоговой и фискальных служб.

А вот дальше процесс явно застопорился. Вот одно из обязательств Украины: "Дефицит текущего счета стабилизируется до 1-1,5% ВВП в 2016-1918 годах, а золотовалютные резервы будут постепенно пополняться до комфортного уровня" (п. 3 ч. 1 Меморандума). В госбюджете Украины на 2017 и 2018 год закладывается дефицит в размере 2,5%.

Или вот такое обязательство Украины, которое в минувшем году многими было представлено как "требование МВФ":

"Реформа здравоохранения будет направлена на то, чтобы открыть этот сектор для частного финансирования и постепенно перейти к системе медицинского страхования. С этой целью к концу марта 2015 года мы представим в парламент проект закона, который:

изменит основу государственного финансирования… путем перехода от койко-мест в больницах к финансированию на основе обслуживания и первичной медико-санитарной помощи в пересчете на душу населения.

разрешит медучреждениям законно получать собственные доходы.

изменит регуляцию госзакупок, чтобы медучреждения могли делать прямые многолетние закупки у структурных организаций ООН".

Экономии в сфере образования украинская сторона планировала достичь путем сокращения высших учебных заведений с 802 до 317, сокращения школ на 5% путем слияния небольших школ и, соответственно, сокращения числа сотрудников, сокращения госзаказа для вузов и других мер.

"Эти реформы позволят сократить расходы по меньшей мере на 300 млн грн в 2015 году и позже. С этой целью мы представим в парламент до конца 2015 года законопроект, чтобы все необходимые меры были приняты к началу следующего учебного года (1 сентября 2015 года) и завершились в течение 2015-2016 годов", – записано в Меморандуме.

Напомним: закон о реформировании медотрасли был принят только в прошлом году, а его реализация отложена до 2018-го. Закон об образовании также был принят только в 2017 году, а старт реформы намечен на 1 сентября 2018-го. Вероятно, именно поэтому "МВФ требовал" от Украины провести реформы медицины и образования. Украина просрочила выполнение собственного плана на три года.

Какие обязательства взяла на себя Украина

В марте 2017 года Украина направила в МВФ письмо с просьбой изменить сроки выполнения части пунктов своей программы и "маяки", по которым МВФ должен оценивать выполнение Украиной взятых на себя обязательств. Так, срок пенсионной реформы передвинулся с 1 апреля 2015 года до апреля 2017-го. Приватизация госпредприятий – с мая 2015-го на август 2017-го.

Однако даже этот обновленный план оказался нарушен. Так, закон о Службе финансовых расследований должен был появиться к концу апреля 2017 года, закон о продаже земель сельхозназначения – к концу мая, закон об Антикоррупционном суде – к 15 июня 2017 года. Однако их нет до сих пор.

Эксперты считают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ , поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

По мнению Ивана Миклоша, главы стратегической группы советников при премьер-министре, если даже выполнить план не удастся до завершения нынешней программы, необходимо будет вести разговор о новой программе финансирования.

"Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации", – сказал Иван Миклош.

Ниже приведена таблица – перечень реформ, которые запланировала Украина и предложила МВФ рассматривать как "маяки" оздоровления экономики. А также граничные сроки и отметки о выполнении/невыполнении взятых на себя обязательств. Таблица, напомним, в числе других документов была представлена МВФ 2 марта 2017 года.