Что угрожает экономической стабильности в Украине: НБУ перечислил риски

На ситуацию в стране будут влиять как внешние, так и внутренние факторы

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Что угрожает экономической стабильности в Украине: НБУ перечислил риски //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg 2019-01-31T15:18:00+02:00 Экономика На ситуацию в стране будут влиять как внешние, так и внутренние факторы

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что инфляция в Украине снизится до 5% к 2020 году. Однако существует ряд рисков, которые ставят под угрозу как выполнение этой цели, так и сохранение макрофинансовой стабильности в целом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Основным риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов. Это, в свою очередь, может сказаться и на инфляционных ожиданиях", - заявили в Нацбанке.

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Актуальны, по мнению специалистов НБУ, также риски внешнего происхождения:

существенное охлаждение мировой экономики, в частности экономик стран – основных торговых партнеров Украины;

падение мировых цен на сырьевые товары украинского экспорта;

сохранения интенсивной трудовой миграции с соответствующим давлением на уровень заработных плат;

геополитические риски, в частности эскалация конфликта в Азовском море, что может привести к сокращению экспортной выручки;

неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу.

Напомним, ранее опрос НБУ показал, что эксперты и рядовые граждане также считают выборы главной угрозой для украинской экономики в 2019 году.

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