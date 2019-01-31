Что угрожает экономической стабильности в Украине: НБУ перечислил риски
На ситуацию в стране будут влиять как внешние, так и внутренние факторы
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что инфляция в Украине снизится до 5% к 2020 году. Однако существует ряд рисков, которые ставят под угрозу как выполнение этой цели, так и сохранение макрофинансовой стабильности в целом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Основным риском для реализации макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов. Это, в свою очередь, может сказаться и на инфляционных ожиданиях", - заявили в Нацбанке.
Актуальны, по мнению специалистов НБУ, также риски внешнего происхождения:
- существенное охлаждение мировой экономики, в частности экономик стран – основных торговых партнеров Украины;
- падение мировых цен на сырьевые товары украинского экспорта;
- сохранения интенсивной трудовой миграции с соответствующим давлением на уровень заработных плат;
- геополитические риски, в частности эскалация конфликта в Азовском море, что может привести к сокращению экспортной выручки;
- неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу.
Напомним, ранее опрос НБУ показал, что эксперты и рядовые граждане также считают выборы главной угрозой для украинской экономики в 2019 году.
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