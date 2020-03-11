Что указал в декларации Богдан: банковские счета, авто и недвижимость

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас вернулся к адвокатской деятельности, в поданной перед увольнением электронной декларации показал свои банковские счета и недвижимость в Украине и за рубежом, автомобили и швейцарские часы.

На своей должности он получил 63 тыс. 130 грн зарплаты от Государственного управления делами, 20 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду "Интермайно" и 4 грн процентов в ПриватБанке.

В ПриватБанке у него размещено 10 млн 399 тыс., почти 40 тыс. евро и чуть более 29 тыс. долларов, в "Креди Агриколь Банк" – 647 тыс. 103 долларов и 213 тыс. 883 грн, в словацком Tatra Bank AS – 244 тыс. 651 евро, в AS "PrivatBank" (Латвия) – 53 тыс. 510 евро. Наличными он задекларировал 721,6 тыс. долларов и 238,4 тыс. евро.

Богдан указал в декларации дом площадью 560,6 кв. м в Козине Киевской области, приобретенный в 2011 году, две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 кв. м, приобретенные в 2006 и 2007 годах, и квартиру в Словакии площадью 81,78 кв. м, приобретенную в 2017 году за 2 млн 180 тыс. грн. Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

Помимо этого, в собственности Богдана 10 недостроенных квартир площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 кв. м в Киеве; 10 земельных участков: один в Киеве, 8 – в Киевской области (два из которых стоимостью 1 млн 807,7 тыс. грн и 1 млн 470,7 тыс. грн) и еще один – во Львовской области, приобретенные в 2005-2009 годах.

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Еще он арендует у "Интермайно" с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 кв. м.

В собственности экс-чиновника два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 годов выпуска стоимостью 683 и 750 тыс. грн соответственно, приобретенные в 2017 и июне 2019 года, и 3 "Мерседеса": 2019 года выпуска стоимостью 2 млн 892 тыс. 649 грн, приобретенный в мае 2019 года, 2014 года выпуска стоимостью 250 тыс. грн, приобретенный в январе 2019 года, 2015 года выпуска стоимостью 440 тыс. грн, приобретенный в 2015 году.

У Богдана есть трое швейцарских часов класса "люкс" марок Breitling и Ulysse Nardin.

Одна из его дочерей София с 2012 года владеет домовладением площадью 319 кв. м и стоимостью 665 тыс. 472 грн и безвозмездно с 2008 года пользуется квартирой в Киеве. Три его другие дочери Виктория, Анастасия и Екатерина с 2014 года бесплатно пользуются квартирой в Киеве площадью 184,7 кв. м.

У его дочерей есть счета в словацком Tatra Bank AS: у Екатерины и Софии – по 35 тыс. евро, у Анастасии – 45 тыс. евро, у Виктории – 49 тыс. евро, и незначительные суммы в ПриватБанке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

На Банковой заявили, что смена руководителя Офиса президента Украины не меняет политический курс государства.

Напомним, Андрей Богдан в прямом эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заверил, что основная задача нынешней власти – сделать так, чтобы в стране не было бедности и украинцам стало легче жить. Он призвал парламентариев и всех, кто причастен к экономике Украины, вместе работать над реформами, больше зарабатывать и соответственно иметь возможности больше тратить, повысить пенсии, зарплаты учителям, врачам и другим категориям населения.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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