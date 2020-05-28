Что в Минсоцполитике хотят предложить украинцам, которые вернулись из-за границы

Власти могут найти приемлемые варианты для заробитчан, но прежде хотят узнать об их навыках и специализации

В Украину вернулось от 500 тысяч до 2 миллионов граждан, которые до пандемии работали за границей. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью "Левому берегу".

"Мне очень нравится тезис президента "оставайся в Украине". Но для того, чтобы люди остались (по разным данным, с заработков вернулся от 500 тысяч до 2 миллионов человек), надо создать им соответствующие условия", – сказала министр.

Она отметила, что пока в системе социальной помощи всплеск обращений не отмечен. Однако впоследствии эти люди могут массово обращаться в центры занятости, в которых не только оформляют выплаты, но и ищут работу.

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"Это интересная статистика: кто приехал, с какими навыками, skills, чем им может помочь государство. На прошлой неделе я разговаривала со Всемирным банком, они подали мне хорошую идею – сделать сквозной мониторинг людей, которые сейчас есть на рынке труда через центры занятости и органы социальной защиты. Мы разрабатываем соответствующую таблицу, чтобы такой мониторинг с точки зрения социальных потребностей этих людей и, что мы можем им предложить на нашем рынке труда", – пояснила министр.

Более того, Лазебная говорит, что в системе социального обеспечения обязательно отразятся нагрузки безработных и тех, кто будет параллельно и в системе занятости, и в системе социальной помощи.

"Мне очень нравится немецкий опыт, он называется mini jobs. Эта программа была введена в кризис и дала возможность временных заработков. Она предусматривала заработную плату 450 евро, но временную, гибкую занятость с минимальным сроком трудовых договоров. И мне это нравится. Надо делать такие либеральные шаги на рынке труда – дать этим людям подзаработать. Но, конечно, 450 евро зарплаты мы предложить не можем", – отмечает министр.

Она склоняется к тому, что это будет больше, чем минимальная зарплата, которая составляет 4 700 грн.

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"Я бы хотела, чтобы мы вместе с региональной властью разрабатывали mini jobs для этих людей, которые будут в системе помощи малообеспеченным семьям", – делится Лазебная.

Но министр полагает, что средняя зарплата по стране должна быть такой, какая есть – 12 500.

"На такую ​​зарплату можно соглашаться и работать. Хотя это вопрос дискуссионный. Вы же знаете: государство может регулировать только минимальный стандарт и минимальную зарплату. Мы не можем диктовать работодателям уровень оплаты труда. Это регулируется коллективными договорами. Но мы контролируем, чтобы это была легальная заработная плата", – сказала Лазебная.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономикидля преодоления последствий эпидемии COVID-19. Ее основу составил принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

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Напомним, что ранее Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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