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Что выгоднее: убрать квартиру самому или пригласить специалиста

28 июля, 08:12

Главное, что получают клиенты клининговых компаний – дополнительное время на себя и семью


Киевлянка Анна Кисель тратит на уборку в квартире уйму времени. Поэтому подумывает над тем, чтобы пригласить домработницу, несмотря на опасность быть обманутой при клининге.

"Целую субботу трачу на уборку. В результате остается только один выходной для себя, для семьи. Я поняла, что мне этого мало, мне не хватает", – сетует Анна.

Сколько готова выделить из семейного бюджета на помощницу – пока не знает.

"Я еще не считала. Но я вижу, что это не дешево и может ударить по кошельку, если надо сразу купить несколько средств", – размышляет Анна.

А вот новости "Сегодня" подсчитали, сколько будет стоить уборка однокомнатной квартиры. В сумме вышло более 500 гривен.

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"Уборка в квартире размером 50 м2 может стоить где-то около 600 грн.  Даже может меньше – около 500. Все уборщики приходят с нашим инвентарем, хотя клиенты могут предоставить в каких-то случаях и свой инвентарь. Мы ограничиваемся тремя средствами, сюда же входит швабра, есть складное ведро, салфетки для уборки, губки и подобного рода материалы", – рассказывает основатель сервиса уборки Карен Мирзаханян.

Итак, вызов профессиональной уборщицы станет Анне обойдется минимум в 500 грн. Навести порядок самим, купив все необходимое – те же 500. Правда, при этом химии и губок хватит на несколько месяцев.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о лайфхаках для идеальной чистоты в доме. К примеру, пятна пота убирает "волшебная" смесь из трех ингредиентов, а кровь "не любит" высокую температуру.

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Тег экономия, уборка, клининг, клининговые услуги

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Источник:

Сегодня

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