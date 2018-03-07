Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям

За февраль бензин и дизтопливо подешевели более чем на гривню. Эксперты рассказали, каких цен ждать водителям в марте

За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля. В первый месяц весны есть потенциал для дальнейшего снижения цен, считают аналитики.

Каких цен на АЗС ждать автовладельцам в марте, узнавал сайт "Сегодня".

Что повлияло на снижение цен на заправках

За февраль больше всего подешевело дизтопливо – на 1,12 грн за литр. А-95-й снизился в цене на 1,1 грн. Литр А-95+ потерял 92 копейки, А-92 – 1,06 грн. Заправить машину автогазом стало доступней на 34 копейки.

Более ощутимым изменение цен на топливо будет, если заправлять полный бак. 48 литров обойдутся в 1470-1300 грн. Это на 54-44 гривны дешевле, чем в феврале. Но все равно, снижение цен в прошлом месяце не компенсировало подорожание бензина в январе. После Нового года литр топлива подорожал практически на две гривни.

На снижение розничных цен на нефтепродукты повлияли два основных фактора, отмечают в Нефтегазовой ассоциации Украины. Это снижение мировых цен на нефть, и как следствие – снижение международных котировок на нефтепродукты, а также укрепление гривни. В стоимости топлива есть две переменные, которые оплачиваются в валюте:

покупка топлива на границе оплачивается в долларах США

акциз оплачивается в Евро.

Поэтому колебания курса валют напрямую влияют на изменение стоимости топлива.

На самом деле заправки снизили цены намного больше, говорит директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Топливо подешевело за счет снижения стоимости на границе Украины и за счет укрепления курса гривни. Эти два фактора позволили трейдерам увеличить размер скидок для лояльных клиентов и снизить цены на стелах АЗС. То есть реальное снижение получилось больше, чем на стелах", – комментирует Рябцев.

Автогаз на начало марта по сравнению с прошлым месяцем подешевел на 34 копейки. Импортеры начали в 2018-м вести осторожную политику поставок после убыточного четвертого квартала 2017 года, поясняет эксперт GT Group Сергей Ермаков.

"Основными драйверами снижения цен в феврале стали падение импортных котировок и укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро. За указанный период импортные закупочные котировки сократились на 16-20% на фоне сезонного фактора в период минимального потребления", – говорит он.

Какими будут цены на топливо в марте

Предпосылок для подорожания бензина пока нет, отмечает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В марте нефть вряд ли ощутимо изменится в цене.

"Котировки на нефть и нефтепродукты колеблются примерно в рамках 65 долларов за баррель. Курс гривни тоже фактически замер на месте. Поэтому я пока не вижу на март никаких изменений. Вряд ли кто-то будет в такой ситуации уменьшать или увеличивать цены на топливо. Если курс сдвинется, и гривна будет дешеветь, цены могут вернуться в обратную сторону", – комментирует эксперт.

80% топлива Украина импортирует за доллары и евро. Курс валют и будет определяющим фактором для цен на топливо в марте говорит Геннадий Рябцев. Но и резкого скачка цен в сторону подорожания или удешевления тоже не будет, поскольку рынок быстрее реагирует на колебания курса гривни, чем на изменения стоимости нефтепродуктов на границе.

Фото: В. Лазебник

Потенциал для дальнейшего снижения цен есть, считает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

"В конце февраля мы подсчитали, что еще на гривню есть потенциал для снижения цен. Но ситуация на рынке динамическая. Если нефть завтра подорожает, операторы не будут спешить снижать цены. Пока очень благоприятная ситуация по курсу гривни. Если ситуация на нефтерынке останется стабильной и будет уверенность, что валюта не будет колебаться, то есть условия для дальнейшего снижения цен", – говорит Сиренко.

Автогаз в первой половине марта может подешеветь, но к концу месяца есть основания для подорожания топлива.

Те партии автогаза, который продается сегодня, были куплены по высокому февральскому курсу, а цены внутренних производителей полностью кореллируются с импортными паритетами, отмечает эксперт GT Group Сергей Ермаков. Кроме того, погодные условия на прошлой неделе осложнили движение и спровоцировали спад продаж автогаза, а также накопление остатков.

"Исходя из этих факторов в краткосрочной перспективе избыточные запасы сформируют потенциал для снижения розничных цен на газ, ориентировочно на 0,50-1,00 грн/л в зависимости от регионов. Однако во второй половине марта по прогнозам рынок ожидает возвращения к предыдущим ценам. Это обусловлено несколькими факторами: улучшением погодных условий, наступлением периода увеличенного потребления, ростом импортных котировок с конца февраля и уменьшением дисконтов", – добавляет Ермаков.

Как устанавливаются цены на бензин

Цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены.

Значительное влияние на цену оказывает курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Фото: А. Яремчук

Так, если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея". Если нефть подорожает на 1%, то стоимость бензина вырастет на 10 копеек за литр через тот же промежуток времени. Почему через две недели? Потому что бензин из-за границы или с завода поступает на заправку примерно через 11-13 дней.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть зависит от стабильности гривни.

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – комментирует эксперт нефтерынка Леонид Косянчук.

По прогнозам Bloomberg, в этом году серьезных скачков цен на нефть не будет, но сохранится тренд к ее постепенному подорожанию. Поэтому причин к удешевлению топлива за счет стоимости нефти в этом году не будет.

Ранее Национальный банк Украины дал прогноз, что в 2018 году стоимость бензина вырастет на 10,8%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. На 2019 и 2020 годы Нацбанк также дает более чем оптимистичный прогноз инфляции топлива: 5 – 5,5% в год в гривневом эквиваленте.

Но эксперты не так оптимистичны. Как прогнозируют аналитики инвестиционной группы ICU, мировой рост цен на нефть в 2018 году может стать причиной повышения цен на бензин в Украине в среднем 22-24%. Импортируемый газ может также подорожать на 8-11%.