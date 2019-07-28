Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение

МВФ ухудшил глобальный экономический прогноз, а Минэкономики и Нацбанк считают, что в Украине все не так уж плохо

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Первое полугодие 2019-го позади, и финансовые структуры сверяют свои прогнозы с реальностью и корректируют ожидания насчет темпов экономического развития.

В последние дни свой скорректированный прогноз относительно темпов экономического развития Украины представило Министерство экономического развития и Нацбанк, а затем Международный валютный фонд опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. Надо сказать, внутренние и внешние эксперты оценивают будущее Украины по-разному.

МВФ: Украина в группах риска

Международный валютный фонд в своем июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" в очередной раз ухудшил прогноз экономического развития. И, хотя изменение прогноза, по сравнению с предыдущим, апрельским докладом, небольшое, всего минус 0,1%, но МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось. Основные причины ухудшения прогноза – продолжающаяся торговая война между Китаем и США, неопределенность, неопределенность, обусловленная Brexit и дестабилизация цен на энергоносители из-за усиливающейся геополитической напряженности.

МВФ публикует прогнозы на ближайшие два года. В 2018 году прогнозировалось, что рост мировой экономики в 2019-м составит 3,9%. В январе 2019-го прогноз на 2019 год был ухудшен до 3,5%, в апреле – до 3,3%, а в июле – до 3,2%. То есть "незапланированное" снижение темпов роста экономики в общем составило 0,7%, что слишком много в мировом масштабе.

МВФ также изменил прогноз по группам стран, в которые входит и Украина. В частности, с апреля по июль прогноз роста экономики в развивающихся странах ухудшился на 0,3% (до 4,1%). Однако по группе стран Центральной и Восточной Европы прогноз улучшен на 0,2%. Правда, даже с "прибавкой" средний прогноз роста в регионе составит всего 1%.

"Пониженный прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам Европы на 2019 год в значительной мере отражает перспективы экономики Турции, где прогнозируется возобновление спада активности, связанного с необходимой корректировкой политики. В некоторых других странах Центральной и Восточной Европы наблюдаются высокие темпы роста благодаря устойчивому внутреннему спросу и повышающимся уровням заработной платы", – говорится в докладе МВФ.

Оптимистичные слова о "некоторых других странах", кажется, напрямую касаются Украины, где, как не раз отмечали эксперты, экономическое развитие преимущественно происходит из-за внутреннего потребления и повышения зарплат. Так что можно надеяться, что сильное замедление темпов роста украинской экономике не грозит.

Сооснователь Украинского Института будущего, директор экономических программ Анатолий Амелин уверен, что снижение на 0,1% для глобальной экономики не является критическим показателем, однако это – тревожный звоночек.

"Мы находимся на пороге глобального экономического кризиса, некоторые эксперты говорят, что он уже начался, но пока вялотекущий. В первую очередь любые кризисные явления в мире влияют на спрос на целевые активы – например на металл, экспортером которого является Украина. Мы, к сожалению, зависимы от экспорта. Если сравнить динамику цен на сырьевые активы с динамикой украинского ВВП, увидим очень высокую корреляцию. Соответственно, снижение развития мировой экономики, как правило, приводит к снижению в том числе спроса на сырьевые активы. Это может отразиться и на изменении цен на эти активы, и на поступление валютной выручки в Украину, и на бюджетные поступления, повлиять на девальвацию и инфляцию. Чтобы этих негативных последствий избежать, уже сегодня правительство должно готовить план антикризисных мер, которые не только позволят снизить влияние данного фактора, который описывается в расчете МВФ 0,1%, но и подготовиться к будущему кризису, который будет неизбежен", – говорит Анатолий Амелин.

Прогноз МВФ на 2020 год пока корректируется не так сильно. В октябре 2018-го прогнозировалось, что в 2020 году всемирный ВВП вырастет на 3,7%. В январе 2019-го цифра уменьшилась до 3,6%, а в июле – до 3,5%. В том числе в развивающихся странах в 2020 году прогнозируется рост ВВП 4,7% (ранее прогноз составлял 4,8%), а в странах Центральной и Восточной Европы – на 2,3% (на 0,5% ниже).

Прогноз Минэкономики-2020: в лучшем случае +3,3%, в худшем -0,2% ВВП

Прогноз насчет Украины от Министерства экономики основывался еще на апрельских цифрах МВФ: рост всемирного ВВП в 2019 году – 3,3%, а не 3,2, в 2020-м – 3,6, тогда как теперь прогнозируется 3,5%. Но такую разницу в 0,1% можно даже назвать несущественной, если сравнить прогнозы насчет Украины у МВФ и нашего Министерства экономики.

Так, по оценке Международного валютного фонда, рост ВВП в Украине в 2019 год может составить 2,7%, в 2020-м – 3%, в 2021 и 2022-м – 3,1 и 3,2% соответственно. По сравнению с апрельским докладом МВФ, прогноз для Украины не изменен.

Согласно базовому сценарию Минэкономики, рост ВВП в 2020 году должен составить 3,3%, в 2021-м – 3,8, в 2022 – 4,1%. Хотя Минэкономики рассматривает и альтернативные сценарии, а также возможное влияние различных внешних факторов.

По другому сценарию, который, как мы писали, предполагает более те же внешние и внутренние условия, что и базовый, но при этом существенный рост зарплат в Украине и увеличение трат населения (то есть развитие по "потребительской модели"), рост ВВП в 2020 и 2021 годах может составить даже 3,6%, а в 2022-м чуть замедлится до 3,3%.

Разработали в Минэкономики и альтернативный сценарий, который допускает усиление негативных факторов. Таких, как разворачивание новой волны глобального финансового-экономического кризиса, усиление гибридных угроз национальной экономике со стороны РФ, существенный рост цен на мировых энергорынках, низкий урожай зерновых в Украине и т.п. При этом сценарии есть угроза, что украинская экономика может не расти, а падать. В 2020 году изменение ВВП составит -0,2%, в 2021-м – -0,7%, и только в 2020-м, возможно, пойдет в плюс: 1% роста.

Разумеется, такая печальная перспектива ожидает Украину только в том случае, если все негативные факторы будут действовать одновременно. Если же "сработают" лишь некоторые из них, это приведет к сокращению ВВП, но не падению.

В частности, негативный вклад от полноценного введения российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" и существенного уменьшения транзита Минэкономики оценивает в 0,6-0,7% ВВП, возможное блокирование портов Азовского моря – в 0,3% ВВП. При наихудшем сценарии изменения на мировых рынках цен на украинские экспортные продукты или потери ВВП составят 0,5-0,6%, в случае неурожая зерновых – 0,6-0,8%.

А вот если будет-таки введен налог на выведенный капитал, это приведет к росту ВВП на 1,1%, но вместе с тем – к фискальным потерям точно в таком же размере (1,1% ВВП), так что большой проблемы не составит.

Нацбанк полон оптимизма

Национальный банк Украины, в отличие от МВФ, улучшил свой прогноз экономического развития для Украины, по сравнению с апрельским. По мнению аналитиков НБУ, нас ожидает уже в этом году рост ВВП не на 2,5, а на 3%, в следующем – не на 2,9, а на 3,2%. "В связи с более стойким внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожиданием увеличения урожая зерновых", как говорилось на брифинге по монетарной политике 18 июля.

В последующие годы основным драйвером экономического роста также будет оставаться внутренний спрос, считают в НБУ. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут оказывать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами, считают в НБУ.

Сдерживающими факторами для экономического роста были названы слабая экономическая активность в мире и сокращение транзита природного газа в Европу из-за строительства обходных газопроводов.

Эксперты: реформы позволят Украине пройти кризис безболезненно

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Набсовета Украинской рады бизнеса Григол Катамадзе считает, что к прогнозам МВФ нужно отнестись внимательно.

"Разумеется, Украина как часть глобального мира будет реагировать на любые тенденции в мировой экономике – как позитивные так и негативные. Но если мы будем проводить серьезные реформы, если мы будем готовы к тем вызовам, которые станут перед нами, то глобально нас это не затронет. В последнее время мы очень много говорим о Доктрине экономической безопасности – это как раз ключевая составляющая. Мы должны понимать, какие проблемы возникают и какие угрозы есть внутри. Что нужно делать, чтобы минимизировать те тенденции, о которых говорит Международный валютный фонд. Нужно освобождать украинскую экономику от того давления, которое она испытывает, и тогда мы с меньшими потерями пройдем возможный кризис", – уверен Григол Катамадзе.

А старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин говорит, что для стабильного развития экономики Украине срочно необходима радикальная Пенсионная реформа, а также комплекс по защите экономической безопасности.

"Перед Украиной стоит два ключевых вызова, вызванные выездом и старением населения. Первый – в Украине, как и в Болгарии, Латвии и Польше, к 2050 году сокращение рабочей силы составит свыше 30%. Ожидается резкое сокращение предложения рабочей силы, и начинается битва за наемного работника. Второй вызов – через 30 лет государственные расходы на пенсионную систему и здравоохранение превысят 25% ВВП. Если ничего не делать, страну ожидает неизбежный рост налогового давления на экономически активное население", – сказал эксперт в комментарии сайту "Сегодня".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцам по закону могут выплачивать зарплату в долларах.

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