Чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, нужно снизить цены для Луганской ТЭС – председатель ОГА

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РФ заблокировала поставки угля на Луганскую ТЭС, из-за чего станция перешла на сжигание газа. Учитывая то, что себестоимость производства электроэнергии на газу превышает граничные цены на электроэнергию, Кабмину нужно принять постановление о временном снижении стоимости газа для Луганской ТЭС до разблокирования поставок. Иначе в регионе могут быть проблемы с энергоснабжением. Такое мнение озвучил председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

"Себестоимость там 5,30 грн/кВт – если газ. Слишком высокая. И нужно снижать стоимость газа для станции. Мое мнение, что Кабмину нужно принимать постановление (о снижении цены газа для Луганской ТЭС. - Ред.). И опять же – по углю ведь никакого решения нет, РФ заблокировала поставки антрацита, и они пока не разблокированы – ни одна тонна не зашла. И вопрос остается острым. Это непопулярное решение – компенсировать ТЭС цену газа – но альтернативы ему нет", – отметил Виталий Комарницкий.

Губернатор Луганской ОГА подчеркнул, что из-за дефицита электроэнергии в области могут быть отключения электроэнергии.

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"У нас 40% потребляемой электроэнергии можем получить из энергосистемы, 60% недостаток. И что? Веерные отключения, переход на альтернативные источники – генераторы. Ну, день-два соцобъекты так проработают... С 29 июля такая сложная ситуация, и что дальше будет? Сейчас очень болезненно все, и по углю вот стоит вопрос, сама ТЭС готова перейти на уголь марки Г, так мы уголь туда не можем доставить – вопрос блокировки железной дороги", – объяснил руководитель Луганской облгосадминистрации.

По его словам, администрация области уже направила соответствующие письма-уведомления о проблемах с энергообеспечением области в Кабмин.

"Мы уже все письма отправили в КМУ. Владимир Гройсман знает, это не новость, все властные органы в курсе. И СНБО тоже знает об этой проблеме", - отметил Виталий Комарницкий.

Как ранее сообщалось, по мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Украины Ивана Плачкова, для стабильной работы Луганской ТЭС нужно снизить для нее цену на газ, так как станция вынужденно перешла на этот вид топлива из-за блокирования поставок угля через Россию. Решать вопрос с угрозой отключения Луганской области от электроэнергии должен Совет национальной безопасности и обороны, заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

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