Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо перейти на RAB-тарифообразование по европейскому примеру – Евгений Скульський, ЭВА

По качеству распределения электроэнергии Украина – в аутсайдерах среди всех европейских стран

Если не использовать европейский опыт обновления электросетей, проблемы с электроснабжением в Украине вырастут до критического уровня. Такое мнение озвучил Евгений Скульський, координатор Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации.

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По словам Евгения Скульского, по всем данным качества распределения электроэнергии, Украина – в аутсайдерах среди всех европейских стран. По данным исследования ГП "Укрпрозовнішекспертиза", показатель внеплановых отключений света (SAIDI) в Европе составляет 107 минут в год, в Украине же граждане находятся без света в среднем 700 минут в год.

"Если ничего не изменить, цифра может превысить 900 минут, что грозит общей нестабильностью системы и авариями, ведь электрические сети находятся в изношенном состоянии и нуждаются в капитальных инвестициях", – отмечает Скульский.

Проблема такого низкого качества электроснабжения – в значительном недоинвестировании электросетей. "Размер капитальных инвестиций в 1 км в Украине на уровне 200-250 долларов. Для понимания, в Литве инвестируют в 6 раз больше – 1500 долл/км, во Франции – 2700 долл/км", - делится Евгений Скульский.

Эксперт отмечает, что потребность украинских сетей в инвестициях оценивается в 12,5 млрд долларов.

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Регулятор предлагает перейти на стимулирующее регулирование по методологии, которая предусматривает разделение баз активов операторов системы распределения и начисления ставок доходности на уровне 1% на старую базу и 15% на новую базу. Эксперт подвергает сомнению такой подход, поскольку убежден, что это приведет к тому, что инвестиции в сети не вырастут до необходимого уровня.

"Регулятор пытается в рамках реформирования оставить все ту же модель и те же инвестиции в отрасль, что и сейчас", – отмечает Скульский.

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Для урегулирования ситуации и увеличения объема инвестированных средств эксперт предлагает перейти на модель стимулирующего тарифного регулирования по европейскому примеру: начислять единую ставку доходности на уровне WACC (средневзвешенной стоимости капитала) на все активы операторов системы распределения.

Такая система предусматривает расчет тарифа на базе определенной прозрачной экономической логики, установки на заранее известный период в несколько лет и содержит составляющие поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение.

По мнению Скульского, при использовании этой модели необходимый размер инвестиций можно достичь, системно инвестируя в сети в течение 10 лет.

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"С учетом инфляции и временного промежутка в 10 лет, стоимость электроэнергии может незначительно расти, однако стоит заметить, что подорожание будет очень плавное и малоощутимое для населения. К тому же, рост тарифа прямо коснется населения только если Кабмином будет отменен компенсаторный механизм PSO", – уверен эксперт.

Напомним, Ариэль Коэн, директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики заявил, что Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифообразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами XXI века – Smart Grid сети.

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