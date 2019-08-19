"Цифра увеличится". Зеленский озвучил объем товарооборота между Украиной и Израилем

Президент надеется, что Израиль вскоре ратифицирует Соглашение о ЗСТ с Украиной

/ Фото: Офис Президента Украины

Израиль остается одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока, а товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после подписания ряда документов между странами в рамках визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже "Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео"

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"Наш совокупный товарооборот превысил миллиард долларов. Эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, Израиль вскоре ратифицирует", – сообщил глава государства.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

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