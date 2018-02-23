Цифры недели: пенсии в Украине растут, земля дорожает, а ЕС продлил санкции против России

Общество

61% опрошенных граждан Украины рассматривают украинский язык как единственный государственный. Такие результаты исследования обнародовала социологическая группа "Рейтинг". В 2014 году так считали 47%. Сейчас 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах. 15% – за предоставление русскому статуса государственного.В ходе опроса 47% участников заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% – как украинский так и русский, 24% – русский.

1 489 711 переселенцев, или 1 214 266 семей из Донбасса и Крыма, по состоянию на 19 февраля,официально учтены органами социальной защиты.

2,38 млрд долларов поступили в Украину с использованием систем перевода средств, за ее пределы отправлены 286 млн, в пределах страны – 4,46 млрд. Наибольшие объемы переводов в Украину в 2017 году были осуществлены из России и США – 21,7% и 15,6% объема всех переводов соответственно.

4 033 265 биометрических паспортов оформила в 2017 году Госмиграционная служба. Такие паспорта начали выдавать в 2015 году, в 2016 их было оформлено 1 509 288.

29 апреля состоятся выборы в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских – соответствующее решение приняла ЦИК. В состав этих 40 общин вошли 133 местных совета.

49,6%, работников получали в декабре, по данным Госстата, более 6000 грн зарплаты, от 3200 грн до 6000 грн – 43,8%, 49,6%, а у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тыс. грн. 6,6% штатных работников имели в декабре начисления в пределах минимальной заработной платы, что на 3,7 п.п. меньше, чем в марте 2017 года.

3,6 млн долларов Япония намерена предоставить Украине для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения и восстановление восточных областей, сообщил посол Японии в Украине.

Выросли в среднем на 35% цены на овощи по состоянию на конец января в годовом исчислении, или на 8,1 грн – до 31,4 грн, сообщили в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Сильнее всего подорожала свекла – 73%, морковь стала дороже на 64%, лук – на 24%, капуста – на 22%, а картофель – на 5%.

1435 мм - такой будет ширина колеи (это европейский стандарт) на новых железных дорогах, которые соединят Львов с границей Польши, а также Мукачево с Будапештом. Работы планируется начать в этом году.

95% местных бюджетов в Украине являются прибыльными, об этом заявила председатель Государственной казначейской службы. По ее словам, по состоянию на 1 января 2018 года на счетах Госказначейства местными бюджетами было размещено 55,4 млрд грн. За год остаток средств местных бюджетов на этих счетах вырос почти на 6 млрд грн.

Уменьшилась на 198 тыс. человек за 2017 год численность населения Украины, до 42,386 млн чел., сообщил Госстат (данные без учета Крыма). В прошлом году родилось 364 тыс. украинцев, умерли – около 574 тыс.

6 322,2 тыс. было абонентов фиксированной телефонной связи по состоянию на 1 января 2018 года в городах и 858,7 тыс. – в сельской местности. 55 714,7 тыс. было абонентов мобильной связи по состоянию на ту же дату совокупно у всех операторов (речь идет о количестве не людей, а активных SIM- карт).

3 950 уведомлений получило Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) в 2017 году о ДТП по украинским "зеленым картам", произошедших на территории стран, входящих в эту международную систему. 29% уведомлений приходятся на Россию (-8,1% по сравнению с 2016 годом), 24,3% – на Польшу (+21,2%), 10,7% – на Германию (+4,2%), 7,7% – на Италию (-3,1%).

В среднем на 1,5 тыс. грн Кабинет министров повысил пенсии военнослужащимс 1 января. Это решение будет действовать до принятия соответствующего закона.

Экономика

На 99,6% площадей озимых культур по состоянию на середину февраля получены всходы. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 87%, в слабом и сжиженном состоянии – 13%. Озимый рапс взошел на 99% площадей. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 89%.

40,5 млрд грн капитальных инвестиций освоено за январь-сентябрь 2017 в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении связанных с ними услуг, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Выросла на 25% за 2017 год средняя стоимость аренды сельскохозяйственной земли в стране – до 1093,4 грн/га, сообщил Госгеокадастр. Самая высокая арендная плата зафиксирована в Черкасской (2961,8 грн), Полтавской (2553 грн), Харьковской (2111 грн) и Сумской (2100,2 грн) областях. Дешевле пользование землей было в Закарпатской (718,9 грн), Запорожской (794,7 грн), Николаевской (825,8 грн) и Херсонской (842,3 грн) областях.

1 369 грн за гектар - столько в среднем по Украине в прошлом году получили граждане-собственники земельных паев от сдачи их в аренду. При этом средняя арендная плата за переданные на аукционах участки из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, по состоянию на 01.01.2018 составила 2793,2 грн/га. Однако арендная плата за земли госсобственности, переданные в пользование на бесконкурентных основе по договорам прошлых периодов,составила всего 1053 грн/га.

Снизилась с 54,9 до 54,54% доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков по итогам 2017 года. При этом общий объем таких кредитов в декабре увеличился на 14,451 млрд грн до 594,999 млрд грн.

Вырос до 2,1 трлн грн государственный и гарантированный долг в 2017 году. В прошлом году, по данным Госказначейства, Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.

291 украинское предприятие с 28 февраля имеют правое экспорта в страны ЕС. Среди них – 111 производителей пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов. Также в Евросоюз могут экспортировать товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухоперьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал и др.

453 проекта международной технической помощи реализовывалось в Украине во втором полугодии 2017 года общей сметной стоимостью 5,5 млрд долл.

На 6,5% больше украинские сахарные заводы произвели сахара в текущем сезоне в годовом исчислении – 2,14 млн тонн, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Лидером по производству осталась Винницкая область – 445,6 тыс. тонн сахара, вторую позицию заняла Хмельницкая область – 290,2 тыс., третью – Тернопольская область – 283,5 тыс.

24,4 млрд грн чистого убытка получил банковский сектор Украины по итогам 2017 году, сообщил НБУ. Убыток преимущественно сформировали ПриватБанк и два банка с российским капиталом. Количество убыточных финучреждений сократилось до 18 с 33. Количество платежеспособных банков за прошлый год сократилось до 82 с 96.

478,7 млрд грн привлекло Министерство финансов в 2017 году в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований, в том числе внешних – 103,4 млрд грн. В рамках погашения госдолга всего выплачено 363,5 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 66,5 млрд грн. Помимо этого, Минфин выплатил 110,5 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Сократить до 24% с 55% намерено Министерство финансов до конца 2022 года долю госбанков в совокупных активах банковской системы. Сокращение будет достигнуто за счет полного выхода государства к концу указанного периода из капитала Укргазбанка и ПриватБанка, а также привлечения инвесторов в Укрэксимбанк и Ощадбанк

Увеличился на 9,6% товарооборот розничной торговли в январе в годовом исчислении в сопоставимых ценах, а по сравнению с декабрем 2017 он уменьшился на 24,5%, сообщила Государственная служба статистики.

Мир

На очередные шесть месяцев, до 15 сентября, Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление санкций ЕС против России в связи с украинской ситуацией. Официальное решение о продлении будет принято 26 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Повысилась до 25,3 млн долларов в 2017 году средняя зарплата руководителя из "большой пятерки" банков США (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Bank of America), продемонстрировав рост на 17% по сравнению с 2016 годом.Зарплата и бонусы глав этих банков выросли по итогам пятого года подряд.

На 5 тыс. метров поднялся столб пепла от извержения вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Австралийское ведомство, занимающееся наблюдениями за вулканическим пеплом в регионе, объявило "красный уровень" опасности для авиакомпаний.













Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

Извержение вулкана в Индонезии. Фото: AFP

12 млрд евро ежегодно - такая "дыра" образуется в бюджете Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, значительные проблемы для бюджета ЕС составит не только предстоящий выход Великобритании, необходимо учесть будущее увеличение расходов по таким статьям как оборонная политика, миграция и преодоление причин возникновения беженцев, отметила она.

Шесть вместо девяти апострофов стало в обновленной редакции казахского алфавита – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе алфавита с кириллицы на латиницу.

70 этажей будет в небоскребе, который японская Sumitomo Forestry планирует построить к 2041 году.Это будет самое высокое в мире деревянное здание. Компания намерена таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания. В здании всего 10% придется на стальные конструкции, которые будут дополнены 180 тыс. кубометров древесины местных пород деревьев. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым. В небоскребе запланировано около 8 тыс. квартир. Там будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд долл., что примерно вдвое превышает строительство обычного небоскреба тех же размеров.

На 243 млрд долларов американские регуляторы оштрафовали совокупно банки мира со времени финансового кризиса 2008 года, говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов.Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America – он выплатил 76,1 млрд долл. На втором месте – JPMorgan Chase (43,7 млрд), на третьем – Citigroup (19 млрд).Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank (14 млрд) и Royal Bank of Scotland (10,1 млрд).

Должен быть увеличен вдвое бюджет Европейского союза на образование и инновации с 2020 года для сохранения числа рабочих мест в промышленности, считает экспертная группа ЕС по промышленной политике.Сообщается, что с 2008 года по 2012 год число рабочих мест в промышленных отраслях стран ЕС сократилось на 3,8 млн. Однако с 2013 года ситуация изменилась, и появилось 1,5 млн рабочих мест.Новые рабочие места позволят стимулировать рост производительности труда, полагают эксперты. При этом ежегодные темпы подъема данного показателя в ЕС (2,7%) превышают рост в США (0,7%) и Южной Корее (2,3%).

Около 10 тыс. австрийцев потеряли 12 тыс. биткоинов после краха криптовалютной системы Optioment в конце ноября 2017 года.Этот инцидент стал крупнейшей аферой с криптовалютами в Европе. Точная сумма пропавших средств неизвестна. По оценкам, ихне менее 80 млн евро.