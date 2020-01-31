Цифры потерь – миллиардные: эксперт об экономических последствиях Brexit

/ Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

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Выход из состава Европейского союза уже стоил Великобритании более 170 млрд долларов, и в будущем Brexit может очень сильно ударить по банковской системе королевства, обрушив национальную валюту – фунт стерлингов.

Об этом сайту "Сегодня" заявила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"Мы уже увидели, как упал курс фунта, цифры потерь банковской системы назывались миллиардные, и никто не может спрогнозировать, что будет после 31 января", – утверждает она.

Кроме того, эксперт напомнила о том, что большинство товаров, особенно продуктовых, которые сегодня получает Великобритания, производятся даже не в Европе.

"Великобритания их получает благодаря зонам свободной торговли, которые есть у ЕС с третьими странами. И когда год назад были разговоры о жестком Brexit (выходе из ЕС без соглашения – Авт.), первые, кто начали беспокоится и делать запасы, были супермаркеты. Они начали объяснять британцам, откуда у них помидоры, яблоки, вина и т.д. То есть, все эти соглашения нужно переподписывать", – констатирует Шелест.

Также британцы могут столкнуться с проблемой касательно медикаментов.

"Есть еще фармацевтическая отрасль. С одной стороны Британия производит фармацевтические товары. Но когда начали смотреть, импорт был не обязательно из ЕС", – добавила Анна Шелест.

Более подробно об этом читайте в специальном материале "Жизнь после Brexit: Великобритания покидает ЕС, что дальше" на нашем сайте.

Напомним, что 31 января Соединенное Королевство официально выходит из состава ЕС.

Стороны сохранят безвизовый режим, но с 1 января 2021 года взаимный въезд граждан будет возможен только по загранпаспортам, а не по внутренним ID-картам, как сейчас, и только после предварительной платной авторизации: раз в три года на специальном сайте нужно оставить онлайн заявку, оплатив 7 евро. Аналогичная процедура коснется и украинцев при въезде в Евросоюз.

А вот бизнесменам и компаниям, которые занимаются экспортом/импортом товаров, после 31 января предстоит получить специальный налоговый номер, иначе нужно платить пошлины.

Если, конечно, до конца года Лондону удастся договориться о зоне свободной торговли с ЕС – переговоры с Брюсселем стартуют 3 марта.

Все подробности в спецтеме Brexit

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