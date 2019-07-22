ЦИК считает голоса на выборах, автогаз дешевеет: итоги дня

Доллар в Украине опускается все ниже отметки в 26 гривен

Фото: AFP

Общество

1 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

75 нарушений режима прекращения огня зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе с начала суток, 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие".

До 5 августа ЦИК должна объявить официальные результаты выборов. По состоянию на 17:00 22 июля обработано 70,49% электронных протоколов. С результатом 42,68% лидировала партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирала 13,04% голосов, "Европейская солидарность" – 8,41%, "Батькивщина" – 8,03%, "Голос" – 6,17%. Остальные политические не преодолевают 5% проходной барьер.

Президентская партия "Слуга народа" сможет совокупно получить не менее 246 мест в Верховной Раде. Этого хватит, чтобы не образовывать коалицию с другими силами.

Голосование во время внеочередных выборов в Верховную Раду соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам демократических выборов. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины.

130 спортивных объектов будет профинансировано в 2019 году из Государственного фонда регионального развития на общую сумму почти 1,3 млрд грн. Это строительство, реконструкция или капремонт стадионов, дворцов спорта, бассейнов и других спортивных площадок. Больше всего таких проектов реализуют в Донецкой, Херсонской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Перенесут в аэропорт Запорожья авиарейсы, которые выполнялись из Днепра, на время проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта этого города. Параллельно в аэропорту Запорожья ведется строительство нового терминала. Его планируют завершить к концу 2019 года

На два дня закроют часть популярных пляжей в Татарбунарском районе Одесской области из-за боевых стрельб. Речь о береговой линии от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка (включительно). Стрельбы будут проходить с 7.00 среды, 24 июля, до 23.00 четверга, 25 июля.

Экономика

Укрепил на 18 копеек до 25,64 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 июля.

Снизилась до 12,64 грн/л по состоянию на 22 июля средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

Купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов Национальный банк в период с 15 по 19 июля , что в 3,5 раза меньше, чем неделей ранее. В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке 2,139 млрд долларов, продал – 231,43 млн.

Украина на 100% загрузила существующие мощности по импорту природного газа. Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м. Пропускная способность ГТС в Украину на западной границе составляет: из Словакии – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрии – 19,5 млн, Польши – 4,3 млн.

Достигли 15,018 млрд кубометров по состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах, осталось добавить 5 млрд. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Выросли на 7% за последние 9 торговых дней ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, и достигли нового исторического максимума. По состоянию на конец дня 19 июля они торговались по курсу 75% против предыдущего максимума в 72,5% в середине апреля 2018 года.

Выросли на 6,5% цены на квартиры на первичном рынке, на вторичном – на 13,5% во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года По данным Госстата, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном – на 10,9%, двухкомнатные – на первичном рынке на 6,6%, на вторичном – на 14,9%, трехкомнатные – на первичном на 10,9%, на вторичном – на 14,4%.

Украина сможет заключить новую программу с МВФ на сумму 6-8 млрд долларов к концу 2019 года и осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годы, прогнозируют аналитики банка Raiffeisen.

На общую сумму 68 млн 665,8 тыс. долларов Украина в январе-мае приобрела ядерное топливо. По данным Государственной службы статистики, было закуплено топливо российского производства на 17 млн 436,9 тыс. долларов, шведского – на 51 млн 228,9 тыс. долларов.

Мир

Платежная система Western Union установила в России максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. (9,5 тысячи долларов) в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Погибли не менее 150 человек в Индии в результате наводнений, вызванных проливными дождями. В этой стране сезон дождей начинается с июня и продолжается до сентября, в это время регулярно случаются грозы, ливни и, соответственно, наводнения и селевые потоки.

Правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ выиграла выборы в верхнюю палату парламента, но не смогла обеспечить себе 2/3 мест, необходимых для беспрепятственного одобрения поправок к конституции страны, которые ей необходимы.

Индия осуществила запуск к Луне космического аппарата, который должен доставить на поверхность естественного спутника Земли посадочный модуль с луноходом. В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.

Достигли 2,7902 млрд долларов кассовые сборы фильма "Мстители: Финал", он по этому показателю обошел прежнего мирового рекордсмена – "Аватар" (2,7897 млрд долларов), который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

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