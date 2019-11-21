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Cтало известно, сколько нелегальных работников в Украине

21 ноября, 15:44

В Гоструда представили итоги совместного проекта ЕС и Международной организации труда в Украине

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", – сказал он в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине "Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда", реализованного в 2017-2019 году.

Чернега отметил, что граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав, а высокий показатель теневой занятости негативно сказывается на экономике страны.

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Новости "Сегодня" писали, что в январе 2019 года Гоструда и Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей договорились о совместных действиях в сфере детенизации занятости и доходов населения.

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По информации фискалов, с сентября по декабрь 2018 года работодатели легализовали труд 1,9 млн человек, которые до этого получали зарплату в конвертах.

Ранее новости "Сегодня" выяснили, почему в Украине работать выгоднее, чем в Польше:

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ЕС работодатели занятость труд Гоструда

Источник: УНИАН

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