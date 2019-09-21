Данилюк объяснил, чем грозят попытки Коломойского вернуть себе ПриватБанк

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

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Попытки бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского вернуть себе национализированный банк представляют угрозу для стабильности финансовой системы Украины.

Об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Позиция Коломойского в том, что национализация была необоснованной. Позиция государства – что все делалось в соответствии с законом. Банк не был платежеспособен и Нацбанк выполнил закон, выведя этот банк с рынка. И Министерство финансов его национализировало, также выполнив закон и выполнив решение Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета министров. Все в рамках закона", – подчеркнул бывший министр финансов.

Он отметил, что сейчас идут суды, поэтому нужно дождаться их решения.

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"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей. Это первое", – продолжил Данилюк.

"Второе. Вернуть банк предыдущим владельцам. Я не вижу этого механизма. Технически не вижу. После того, как государство вложило 155 млрд грн (если банк теоретически возвращается бывшим собственникам), эти деньги должны быть возвращены государству. Если эти 155 млрд уйдут, будут выведены из банка, Нацбанк первое, что сделает, опять ликвидирует ПриватБанк (это будет напоминать "Санта-Барбару"), в такой сценарий я не верю", – говорит секретарь СНБО.

"Я так понимаю, Игорь Валерьевич (Коломойский. – Ред .) видит в другом вариант урегулирования. Это вопрос к судам. Я сейчас это комментировать не могу", – заметил чиновник.

"Любая нестабильность вокруг ПриватБанка имеет прямые последствия для стабильности финансовой системы страны", – подытожил Данилюк.

Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов государству.

Также сообщалось, что Игорь Коломойский резко прокомментировал результаты независимого расследования деятельности ПриватБанка, согласно которым бывшие владельцы нанесли финучреждению ущерб на 5,5 млрд долларов.

"Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика", – заявил он Коломойский.

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