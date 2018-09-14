Данилюк объяснил, чем выгодно Украине решение суда по "долгу Януковича"

Решение Апелляционного суда Англии в пользу Украины по спору с РФ о так называемом "долге Януковича" облегчит выход Украины на внешние рынки и снизит риски инвестирования в страну. Такое мнение выразил экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Только что Украина в суде выиграла: решение в нашу пользу в отношении невозврата так называемого 3 млрд долга. Это сила нашей команды, наших юристов. Это позитив, это позволит нам снять риски для инвестиций и облегчит выход на внешние рынки", – сказал Данилюк.

Напомним, Апелляционный суд Англии сегодня, 14 сентября, отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины – Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

Россия будет оспаривать последнее решение по "долгу Януковича" в Верховном суде Англии.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш. Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича". 22 января 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса начал рассмотрение украинской апелляции.