Данилюк попросил Кабмин об отставке – СМИ

Сегодня, 17:54

Министр финансов поссорился с премьером на заседании правительства, сообщают члены Кабмина

Александр Данилюк. Фото: minfin.gov.ua
Александр Данилюк. Фото: minfin.gov.ua

На заседании Кабинета министров Украины случилась очередная перепалка между министром финансов Александром Данилюком, который ранее объяснил, как остановить контрабанду, и премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает LB.ua со ссылкой на слова министров.

Так, во время заседания Данилюк потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которую подано давно. Гройсман ответил, что не будет этого делать.

В ответ Данилюк подчеркнул, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку. 

По словам источников, со слов Гройсмана можно было понять, что именно так он и поступит – поставит перед парламентом вопрос об увольнении Данилюка.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду – не такой я человек. ... И все же я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал в соответствии с законодательством", - заявил Данилюк.

Также он прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Делай, что должен, и будь, что будет", - написал министр финансов.

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Напомним, Александр Данилюк был назначен на должность премьер-министра Украины в апреле 2016 года. Летом 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов
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