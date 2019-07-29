Секретарь СНБО сообщил, сколько министров должно быть в Кабмине

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Данилюк предложил объединить еще два министерства https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA 2019-07-29T16:25:00+03:00 Экономика Секретарь СНБО сообщил, сколько министров должно быть в Кабмине

Вслед за появлением инициативы объединить Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предложил объединить Минфин и Минэконразвития. Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

По его словам, правительство должно быть компактным, так как в стране кадровый голод.

"Максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоцполитики и Минздрава", – добавил он.

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Данилюк выступил против "свободных вице-премьер-министров", подчеркнув, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство.

"Нам не нужно такое количество вице-премьеров вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо, должно быть компактно", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что необходимо максимально делегировать полномочия министрам.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта. Он добавил, что структура этого объединения появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. Однако министр спорта и спорта Игорь Жданов раскритиковал эту инициативу.

Кроме того, Зеленский раскрыл планы его команды по информационной войне:

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