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Данилюк встретился с польским министром: стало известно, что обсуждали

12 июня, 18:34

Какие вопросы обсуждали стороны, сообщили в СНБО

Фото: Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк провел переговоры с министром инвестиций и развития Польши Ежи Квецинским, в ходе которых они обсудили активизацию двусторонних экономических отношений.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы по безопасности в регионе", – сообщила пресс-служба СНБО.

Другие подробности встречи не раскрываются.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июне президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. По итогам переговоров украинский президент подчеркнул важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительства газопровода "Северный поток – 2".

Их встреча прошла в Брюсселе (Бельгия). Для Зеленского это была первая рабочая поездка за границу на посту президента Украины.


Напомним, в июне Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности.

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Тег Польша, СНБО, Данилюк, Квецинский

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Источник:

Сегодня

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