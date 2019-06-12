Данилюк встретился с польским министром: стало известно, что обсуждали

Какие вопросы обсуждали стороны, сообщили в СНБО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк провел переговоры с министром инвестиций и развития Польши Ежи Квецинским, в ходе которых они обсудили активизацию двусторонних экономических отношений.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы по безопасности в регионе", – сообщила пресс-служба СНБО.

Другие подробности встречи не раскрываются.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июне президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. По итогам переговоров украинский президент подчеркнул важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия строительства газопровода "Северный поток – 2".

Их встреча прошла в Брюсселе (Бельгия). Для Зеленского это была первая рабочая поездка за границу на посту президента Украины.

Напомним, в июне Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности.

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