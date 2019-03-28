Дания не смогла назвать сроки окончательного вердикта по "Северному потоку – 2"
Энергетическому агентству страны предстоит анализ информации, которую предоставит Nord Stream 2 AG
Датское энергетическое агентство примет окончательное решение по газопроводу "Северный поток – 2" после экологической оценки маршрута в исключительной экономической зоне Дании и публичных слушаний. Точные сроки пока назвать нельзя, сообщил глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.
"Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG (оператора проекта. – Ред.) исследовать воздействие на окружающую среду маршрута к югу от острова Борнхольм. Никаких деталей относительно графика по времени нет. Когда компания Nord Stream 2 предоставит датским властям оценку воздействия на окружающую среду, она должна будет пройти обычную процедуру с публичными слушаниями и т.д. Решение Датского энергетического агентства будет зависеть от этого процесса", – пояснил Фалбе-Хансен.
Напомним, национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток – 2" в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба Датского энергетического агентства также уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".
"Сегодня" выяснили у экспертов, что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2".
При этом если Копенгаген все же запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим – придется потратить средства на альтернативный маршрут:
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