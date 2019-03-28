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Дания не смогла назвать сроки окончательного вердикта по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 14:10

Энергетическому агентству страны предстоит анализ информации, которую предоставит Nord Stream 2 AG

Фото: nord-stream.com
Дания не смогла назвать сроки окончательного вердикта по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cb9/4fa/5c9cb94fa9f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cb9/4fa/5c9cb94fa9f9d.jpg Экономика Энергетическому агентству страны предстоит анализ информации, которую предоставит Nord Stream 2 AG

Датское энергетическое агентство примет окончательное решение по газопроводу "Северный поток – 2" после экологической оценки маршрута в исключительной экономической зоне Дании и публичных слушаний. Точные сроки пока назвать нельзя, сообщил глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

"Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG (оператора проекта. – Ред.) исследовать воздействие на окружающую среду маршрута к югу от острова Борнхольм. Никаких деталей относительно графика по времени нет. Когда компания Nord Stream 2 предоставит датским властям оценку воздействия на окружающую среду, она должна будет пройти обычную процедуру с публичными слушаниями и т.д. Решение Датского энергетического агентства будет зависеть от этого процесса", – пояснил Фалбе-Хансен.

Напомним, национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток – 2" в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба Датского энергетического агентства также уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2". 

"Сегодня" выяснили у экспертов, что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2".

При этом если Копенгаген все же запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим – придется потратить средства на альтернативный маршрут:

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Тег Дания, Северный поток, решение, трубопровод, Nord Stream, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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