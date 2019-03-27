Дания приняла решение по "Северному потоку – 2"

Строители газопровода уверяют, что позиция Дании не окончательная

Фото: nord-stream.com

Дания приняла решение по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg 2019-03-27T18:17:13+02:00 Экономика Строители газопровода уверяют, что позиция Дании не окончательная

Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах. Об этом сообщил "Нафтогаз Украины".

"У нас сегодня хорошие новости из Дании. Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока – 2", - сообщили в "Нафтогазе".

В свою очередь, оператор строительства "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опровергл информацию о том, что Дания отказалась согласовать прокладку газопровода в своих территориальных водах. Представитель компании, Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.

"Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. ... Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

При этом, как уточнил глава украинской компании Андрей Коболев, решение Дании не "убивает" "Северный поток – 2".

"Это, конечно же, проект не убивает. Пока что. ... Тем не менее, надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

Кроме того, Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.