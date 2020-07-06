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Дания разрешила изменить условия строительства "Северного потока – 2"

6 июля, 15:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Датское энергетическое агентство ответило на запрос Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство, в ответ на запрос компания Nord Stream 2 AG, дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" на юго-востоке от острова Борнхольм. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает УНН.

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"Датское энергетическое агентство по запросу Nord Stream 2 AG приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов с самоопределением (трубоукладчики с динамическим позиционированием (DP) в разрешении на строительство трубопроводов "Северного потока-2", которое датская компания Energy Agency предоставила Nord Stream 2 AG 30 октября 2019 года", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что "остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводом якорей и донные работы из-за риска, создаваемого захоронениями боевых химических веществ".

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток – 2" построен на 93%. Работы по строительству "Северного потока – 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США.

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США планируют ввести дополнительные санкции против "Северного потока – 2".

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Дания Nord Stream 2 Северный поток 2

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