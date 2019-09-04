Дату переговоров по транзиту российского газа обсудят: названы сроки

Фото: "Укртрансгаз"

На следующей неделе представители Украины, России и Еврокомиссии обсудят дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время Восточного экономического форума.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время", – заявил он.

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Он отметил, что ранее была достигнута договоренность провести встречу в сентябре.

"Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", – заявил Новак.

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Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook отметил, что российская сторона настроена на затягивание переговоров о транзите газа с 2020 года.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

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