Давайте после праздников: когда лучше всего искать работу

Поиск работы – волнительный и ответственный процесс, ведь найти хорошие вакансии не так-то просто. Случается и такое, что на рынке труда наблюдается затишье и предложений работы практически нет. Сайт "Сегодня" рассказывает, когда лучше всего искать работу.

Больше всего вакансий появляется в начале года

Рынок труда очень динамичный и противоречивый: с одной стороны, – достаточно высокая конкуренция среди соискателей, с другой, – работодатели жалуются на кадровый дефицит.

Так, по данным аналитического центра hh.ua|grc, на протяжении 2019 года конкуренция на рынке труда была на уровне 6-8 резюме на одну вакансию, а самыми конкурентными выдались как раз последние месяцы.

"В ноябре и декабре на одну вакансию приходилось более 8 резюме. Этот период традиционно самый неудачный для смены работы, ведь в конце года компании менее активно открывали вакансии. А вот первая половина года выглядит более привлекательно с точки зрения конкуренции. В это время начинается реализация новых проектов, расширяется бизнес в различных направлениях, поэтому и предложений работы становится больше", — отмечают эксперты.

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Например, с февраля по июнь конкуренция стабильно держалась на уровне 5,7-6,3 резюме на одну вакансию. При этом больше всего вакансий добавляли в феврале, когда после праздников, утверждения бюджетов и стратегий работодатели начали активно искать сотрудников. Также высокие всплески активности наблюдались в апреле и июне.

Понятное дело, что все зависит и от вакансий, и от сфер деятельности. Тем не менее, можно выделить основные факторы, которые в целом влияют на сезонность рынка труда. По словам Оксаны Огневой, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble, сезонность на рынке обусловлена тремя факторами:

направлением деятельности компаний, которые ищут персонал;

уровнем искомых специалистов;

общепринятыми "паузами" в бизнес-сезоне.

"Направление деятельности компаний, к примеру, — аграрная промышленность, производство мороженого, кафе-рестораны открытого типа ­— активно анонсируют вакансии в теплое время. А вот вакансии для топ-менеджеров или специалистов высокого уровня чаще появляются к концу или же в начале года. Связано это с тем, что подводятся итоги года и стороны принимают решение о сотрудничестве", — поясняет Огневая.

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Украинцы ищут работу ближе к осени

Интересно отметить то, что всплески активностей работодателей и соискателей в корне разнятся. Так, если большинство вакансий появляется в начале года, то украинцы предпочитают менять работу уже ближе к осени-зиме.

"Резюме более активно размещали как раз во второй половине года: сентябре-октябре. Возможно, сказывается завершение сезона отпусков, когда выдается возможность подвести промежуточные итоги и подумать, устраивает ли текущее место работы", — говорят аналитики.

Огневая добавляет, что "общепринятые паузы" связаны с праздничными каникулами, отпускным сезоном. В нашей стране традиционно это: рождественские и майские праздники, июль-сентябрь. Сезонность соискателей обусловлена такими факторами:

спецификой профессий и принятыми стандартами в сфере;

периодами полугодовых/годовых оценок и пересмотром заработных плат;

сезонностью бизнеса прошлого работодателя;

выпуском из учебных заведений.

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Эксперт добавляет, что у целых кластеров профессий есть свои периоды переаттестаций, индустриальные правила, когда проходит оценка эффективности работ. Например, можно заметить, что доля ІТ-специалистов, которые поставляют услуги для аутсорс-направления, принимают решение сменить работу после оценки уровня их квалификации.

"Так, хороший главный бухгалтер вряд ли будет искать работу без значимых для этого причин, не закрыв год. Поэтому чаще на рынке труда их можно встретить в феврале-марте. Команды ІТ-специалистов чаще ищут новый проект после релиза. Количество молодых специалистов чаще возрастает с июня после окончаний всех сессий", — подытожила Огневая.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности – в сюжете:

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