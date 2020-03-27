"Даже хуже, чем в 2009": глава МВФ заявила о начале мирового кризиса

Экономический кризис может завершиться через год, если мир преодолеет пандемию

Мировая экономика входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году. Такое заявление сделал глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в пятницу, 27 марта.

"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", – заявила она.

По словам Георгиевой, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году. Мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис.

Организация, по ее словам, рассматривает возможность использования превентивных кредитов для создания защитных механизмов на случай новых негативных последствий кризиса, а также выделения ликвидных средств.

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"Мы получили множество заявок на выделение чрезвычайного финансирования в связи с последствиями коронавируса", – сказала Георгиева.

Глава Фонда акцентировала, что в связи с нехваткой средств во многих развивающихся странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования МВФ.

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Георгиева посоветовала властям стран по всему миру "как можно решительнее" принимать экономические меры смягчения последствий пандемии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд ожидает, что Украина примет закон об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности, который уже внесен в Верховную Раду.

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП. Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту "большой двадцатки" (G20), который состоялся 26 марта.

Также мы рассказывали о том, что мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис.

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