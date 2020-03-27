"Даже хуже, чем в 2009": глава МВФ заявила о начале мирового кризиса

Мировая экономика входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году. Такое заявление сделал глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в пятницу, 27 марта.
"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", – заявила она.
По словам Георгиевой, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году. Мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис.
Организация, по ее словам, рассматривает возможность использования превентивных кредитов для создания защитных механизмов на случай новых негативных последствий кризиса, а также выделения ликвидных средств.
"Мы получили множество заявок на выделение чрезвычайного финансирования в связи с последствиями коронавируса", – сказала Георгиева.
Глава Фонда акцентировала, что в связи с нехваткой средств во многих развивающихся странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования МВФ.
Георгиева посоветовала властям стран по всему миру "как можно решительнее" принимать экономические меры смягчения последствий пандемии.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд ожидает, что Украина примет закон об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности, который уже внесен в Верховную Раду.
Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП. Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту "большой двадцатки" (G20), который состоялся 26 марта.
Также мы рассказывали о том, что мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис.
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