Даже после мегаобвала биткойн показывает лучшую динамику

За последнее десятилетие на биткойнах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin, которую хотят легализовать в Украине, с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.

Динамика цен на биткойн за 2010-2019 годы

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Динамика биткойна за последнее десятилетие, даже с учетом его мощного рывка вверх и последующего мегаобвала, дает фору всем остальным активам.

Индекс S&P 500 вырос всего втрое за этот период. Золото подорожало на 25%. Некоторые из лучших в индексе Russell 3000 акций, а именно Exact Sciences Corp. и Intelligent Systems Corp., выросли примерно на 3000% каждая. Эти подъемы меркнут в сравнении с одним из новейших – и одним из самых противоречивых – чудес финансового мира.

"Конечно, инвесторов привлекают эти цифры. В следующем десятилетии нужен совершенно другой этап роста, основанный совершенно на других факторах, чем на первом этапе", – сказал президент ProChain Capital Дэвид Тэвил.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что биткойн признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткойн стоил 20 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в декабре курс биткойна продолжал снижаться. Так, 4 декабря среднерыночная цена криптовалюты, по данным CoinDesk, опустилась до отметки 7118 долларов. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 1,59%.

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