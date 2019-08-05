/ Фото: пресс-центр НБУ

Дефицит госбюджета Украины превысил миллиард гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-08-05T18:59:00+03:00 Экономика А специальный фонд сведен с профицитом благодаря растаможиванию "евроблях"

Общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июле 2019 года выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как за первые шесть месяцев составлял почти 0,9 млрд грн. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

При этом отмечается, что специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн прежде всего благодаря сверхплановым поступлениям от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

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Новости "Сегодня" сообщали, что государственные заимствования по общему фонду госбюджета в январе-июле составили около 311,5 млрд грн, а платежи по погашению государственного долга в этот период достигли 248,9 млрд грн. В Минфине заверили, что полностью готовы к пиковым выплатам по государственному долгу сентября 2019 года.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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