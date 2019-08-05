Дефицит госбюджета Украины превысил миллиард гривен

Общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июле 2019 года выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как за первые шесть месяцев составлял почти 0,9 млрд грн. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.
При этом отмечается, что специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн прежде всего благодаря сверхплановым поступлениям от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.
Новости "Сегодня" сообщали, что государственные заимствования по общему фонду госбюджета в январе-июле составили около 311,5 млрд грн, а платежи по погашению государственного долга в этот период достигли 248,9 млрд грн. В Минфине заверили, что полностью готовы к пиковым выплатам по государственному долгу сентября 2019 года.
Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.
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