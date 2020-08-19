Дефицит отменяется: что будет с ценами на гречку в Украине

Аналитики уверены, что крупы хватит на всех

Несмотря на сообщения о возможном дефиците гречки, в Украине начали падать цены на эту крупу. Так, за 3-7 августа гречка подешевела в опте на 7%, до 15,15 тыс. гривен за тонну. Такие данные получили специалисты Института аграрной экономики (ИАЭ), передает "Укринформ".

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"По информации Министерства развития экономики, в этом году гречкой засеяно 74 тыс. га, на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. Через пару недель начнется сбор урожая гречихи, и на рынок поступит крупа нового урожая. Около 500-600 тонн крупы гречневой должен поставить на рынок АО "Аграрный фонд" из своих запасов", - объяснили эксперты.

Поэтому специалисты ИАЭ не прогнозируют повышения цен на гречневую крупу в ближайшие месяцы.

Как объяснил замдиректора института Николай Пугачев, подорожание гречки в Украине произошло на фоне карантина, который поспособствовал повышению спроса на продовольственные товары. В апреле, к примеру, цена на гречку выросла на 17,99%.

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"Повышение цен обусловлено также тем, что в 2019 году в Украине собрали рекордно низкий урожай гречки – 85 тыс. тонн. Это на 38% меньше, чем годом ранее. Главной причиной уменьшения объемов производства стало сокращение посевных площадей почти вдвое по сравнению с предыдущим сезоном", – добавил Пугачев.

Также он напомнил, что в прошлые годы Украина импортировала гречневую круп из Казахстана, России и Беларуси, которые в 2020 году запретили экспорт гречневой крупы.

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"Пытаясь восстановить баланс на рынке, 2 апреля 2020 года Кабинет министров Украины запретил экспорт отечественной гречки (сейчас запрет уже снят. – Ред.). Этой временной мерой правительство дало сигнал товаропроизводителям, что спрос на гречку является высоким, поэтому следует увеличивать посевные площади под этой культурой", - пояснил Пугачев.

Также, по мнению аналитиков, сдерживанию цен будут способствовать и другие факторы.

"При увеличении цены на более 30 грн за кг существенно сокращается спрос на гречку. Ведь при низких доходах граждане не в состоянии покупать дорогую продукцию. Продавцам придется выбирать оптимальный уровень цены, который обеспечит достаточно высокий объем продаж гречневой крупы и доходов от него. Кроме того, с целью восстановления нормальных условий международной торговли и обеспечения продовольственной безопасности Украины продолжает вести переговоры со странами – производителями гречки о снятии запрета на экспорт. Это позволит стабилизировать ситуацию на украинском рынке", – подытожил Пугачев.

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Напомним, ранее стало известно, что гречневую крупу в Украине будут закупать в Госрезерв.

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