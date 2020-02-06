Дефицит Пенсионного фонда спровоцировали выплаты силовикам – эксперты

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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После того, как стало известно, что в бюджете Пенсионного фонда Украины образовалась впечатляющая дыра, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя. Ну а мы решили разобраться, откуда у Украины взялся этот самый пресловутый дефицит.

Экономисты и специалисты по вопросам пенсионного обеспечения говорят, что дефицит ПФ вызван двумя причинами: теневой экономикой и передачей в ПФ более 15 лет назад выплат пенсий силовикам, денежное обеспечение которых не облагалось налогом (сейчас на жалованье военнослужащих также начисляется ЕСВ. – Авт.), а значит, не пополнялся бюджет ПФ, из которого стали выплачивать пенсии людям в погонах.

"Когда в 2016 году власти снизили ЕСВ с 37% до 22%, чтобы уменьшить нагрузку на работодателей, ожидалось, что уменьшение отчислений в ПФ компенсируется ростом базы налогообложения из-за выведения зарплат из тени, – напомнил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Но этого не произошло. ЕСВ сразу уменьшился на 15%, а доходы в ПФ за счет легализации зарплат выросли всего на 8-9% в первые месяцы, затем уменьшились, что привело к значительному росту дефицита ПФ. Ситуацию чуть улучшило регулярное повышение, начиная с 2017 года, минимальной зарплаты – сразу с 1600 до 3200 грн и постепенного ее доведения до нынешних 4723 грн. Но все равно этого недостаточно, так как пенсии регулярно индексируются, а количество работников, которые работают легально и за которых работодатели платят ЕСВ, уже меньше, чем количество пенсионеров – 10,5 млн человек против 11,3 млн человек".

Экс-замглавы Пенсионного фонда, а ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун говорит, что собственный дефицит ПФ на самом деле небольшой – всего 24 млрд грн из 147 дотируемых.

"Остальное – это на пенсии силовикам, с которыми должно рассчитываться государство, так как за них в свое время ничего не платили в ПФ, – разъяснил нам Виктор Колбун. – Государство это делает через ПФ, поэтому и говорят о большом дефиците Пенсфонда".

Подробнее о том, что сейчас происходит с бюджетом Пенсионного фонда и способах избавиться от дефицита бюджета, читайте в статье: В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньги

Ранее мы писали, что более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

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