Дефицита еды не будет: на таможне успокоили украинцев

В ведомстве заверили, что экономика не останавливается даже в условиях пандемии

После решения о закрытии границ Украины не возникнет перебоев с поставками продуктов, так как фуры с товарами курсируют между странами без проблем. Об этом сообщается на официальной странице Государственной таможенной службы Украины в Facebook.

"Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Но это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

Ведомство также выделило три ключевых аспекта продуктовой безопасности Украины:

90% товаров, которые мы потребляем, – отечественного производства.

"Мы не являемся критически зависимыми от импортируемых продуктов питания", – объяснили на таможне.

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Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп.

"Маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие – около сотни временно приостановили свою работу на время карантина – где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день", – указали в ведомстве.

Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон № 3220.

"Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля: освобождает ФЛП от уплаты ЕСВ, а также освобождает от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки, запрещает проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая; отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля", – говорится в сообщении.

При этом с начала месяца и по состоянию на 16 марта таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн, или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте – это 591 млн долларов, что на 1,7%, или на 10 млн долларов, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости – 2,1 млрд долларов.

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"Да, коронавирус влияет на торговлю: падает промышленное производство, растет уровень безработицы, но экономика при этом не останавливается. Держимся, сохраняем спокойствие и моем руки!" – резюмировали на таможне.

Напомним, ранее Таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска, закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения COVID-19:

О том, какие ограничительные меры ввели в Украине в рамках карантина, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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