"Дефолт – это глобальный кризис": Гройсман объяснил, почему Украина обязана платить по долгам

Если страна откажется выполнять обязательства, первыми пострадают рядовые граждане

Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности, и являются довольно вредными. ... Наше задание сегодня – добросовестно обслуживать долги государства, заниматься тем, чтобы экономика росла. Эти долги, которые являются серьезной нагрузкой для украинских граждан, – не мы их брали. Но их брали от имени украинского государства. Мы должны поддерживать хорошую репутацию в мире: что мы ответственная страна, которая уважает свои обязательства. И это главное", – заявил Гройсман.

Он объяснил, что в случае объявления дефолта рядовые граждане окажутся на грани выживания.

"Дефолт – это глобальный кризис. Вспомните 90-е годы. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. И от любых дефолтов, которые несут серьезные последствия, в первую очередь пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди просто будут на грани выживания", – отметил премьер-министр.

Глава правительства напомнил, что главной задачей власти на сегодняшний день стало обеспечение сильной экономики.

"Стратегия, которую выбрало мое правительство, является абсолютно оправданной. Это разумное управление долгом. И хочу сказать, что за этот период (работы правительства Гройсмана. – Ред.) государственный долг уменьшился с 80% ВВП до 59% ВВП. Стратегия заключается в том, что мы должны вообще минимизировать долг, чтобы он не нес такую серьезную нагрузку на госбюджет страны", – заявил Гройсман.

Как сообщалось, в январе 2019 года Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом. Общие выплаты были предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн. Позже Минфин обновил план выплат – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.

При этом госдолг Украины опустился до безопасного уровня – ниже 60%. Так, по итогам первого квартала 2019 года отношение госдолга к ВВП составило 59%. В начале 2019 года показатель составлял 60,9%.

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