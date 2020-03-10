Декларация главы МИД Кулебы: чем владеет главный дипломат страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который является потомственным дипломатом, задекларировал 234,6 тыс. гривен зарплаты и 32 тыс. евро наличными за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его супруга является владельцем общественной организации "Мисто-Сад".

У министра есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен.

Также глава МИД владеет двумя квартирами в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

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Он – член Украинской ассоциации международного права.

Заработная плата новоназначенного министра иностранных дел и бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за февраль составила 44 тыс. гривен.

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Помимо этого, Кулеба задекларировал 234,6 тыс. гривен зарплаты и 32 тыс. евро наличными за 2019 год.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Дмитрия Кулебу новым министром иностранных дел.

Также мы рассказывали о том, что Кулеба озвучил пять основных приоритетов работы в МИД Украины. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, он попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработных платах членов правительства. Согласно этой информации, Кулеба в 2019 в среднем получал ежемесячно 58,6 тысячи гривен. Выплаты в декабре составили 86 тысяч 774 гривни, в том числе надбавка – 58 тысяч 655 гривен, премия – 28 тысяч 119 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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