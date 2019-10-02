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Декларативная работа: эксперт объяснил, для кого Кабмин писал новую программу

2 октября, 13:16

Аналитик назвал документ "политическим" и указал на предстоящую работу над ним

Заседание правительства под руководство Алексея Гончарука

Заседание правительства под руководство Алексея Гончарука / Фото: Кабинет министров Украины

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Опубликованная Кабинетом министров Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет ориентирована, в первую очередь на рядового украинца, а потому не содержит конкретных управленческих планов. Об этом сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Как политический документ программа интересная. Она достаточно вместительная, комплексная и там, действительно, изложены цели, которых стоило бы достичь. <...> Мне кажется, что программа ориентирована на конечного потребителя, то есть на рядового украинца, на широкую общественность. Речь там идет о том, как с точки зрения гражданина будет восприниматься то, чего достигнет правительство. Там нет конкретных шагов, которые обозначили бы ориентиры власти в формате государственного управления – того, из чего можно было бы понять, какие системные изменения должны произойти. <...> Это непонятно конечному потребителю, но могло бы показать понимание правительством механизма, экономического костяка. Но в принципе такая программа тоже может быть", – считает эксперт.

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Также Жалило отметил, что прописанные по каждой цели "показатели эффективности" часто не соответствуют самой цели. Однако, по мнению аналитика, в целом это не представляет большой проблемы.

"Пока что сделана декларативная работа, а дальше должна быть конкретная работа по госдарственному управлению. Это интересная, хорошая, красивая декларация, которая не дала ответ на вопрос, каким образом реализовывать амбициозные цели", – подытожил специалист.

Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

А о том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на 2020 год, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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декларация Жалило программа правительства

Источник: Сегодня

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